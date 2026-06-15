MotoGP 2026 - Acosta Teriak Menyindir, Pecco Bagnaia Kena Mental Gegara Marc Marquez

Ringkasan Berita: Pedro Acosta menyindir tajam Pecco Bagnaia yang langsung melempem sejak setim dengan Marc Marquez di MotoGP 2025

Pedro Acosta menyebut tidak fair jika Pecco Bagnaia beralasan soal motor saat spesifikasinya sama dengan Marc Marquez

Isu yang beredar, Pecco Bagnaia tinggal menunggu waktu untuk menandatangani kontrak baru di Aprilia Racing Team mulai MotoGP 2027

TRIBUNNEWS.COM - Pembalap KTM Factory Racing, Pedro Acosta, melontarkan komentar tajam terkait performa Francesco 'Pecco' Bagnaia sejak berbagi garasi dengan Marc Marquez di Ducati Lenovo.

Menurut Acosta, tidak ada alasan bagi Bagnaia untuk tertinggal dari rekan setimnya karena keduanya mengendarai motor dengan spesifikasi yang sama.

Acosta menilai performa Bagnaia mengalami penurunan sejak kedatangan Marquez ke tim pabrikan Ducati pada MotoGP 2025.

Pada musim tersebut, Bagnaia hanya mampu mengakhiri kompetisi di posisi kelima klasemen akhir dengan raihan 288 poin, terpaut 257 angka dari Marquez yang keluar sebagai juara dunia.

PECCO BAGNAIA - Ekspresi dari pembalap Ducati Lenovo, Pecco Bagnaia, ketika berada di podium utama sprint race MotoGP Malaysia 2025 di Sirkuit Sepang, pada 25 Oktober 2025. (Foto: Laman Resmi MotoGP) (MotoGP)

Padahal, satu musim sebelumnya Bagnaia berhasil menutup MotoGP 2024 sebagai runner-up.

Situasi serupa kembali terlihat pada MotoGP 2026.

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Hingga saat ini, Bagnaia masih berada di bawah Marquez dalam klasemen sementara, meskipun pembalap berjuluk The Baby Alien itu sempat absen dalam tiga seri akibat cedera.

Marquez kini menempati posisi teratas dengan 108 poin dan unggul sembilan angka atas Bagnaia yang berada di urutan kedua.

Dalam wawancaranya dengan GPOne, Acosta menegaskan bahwa sulit mencari pembenaran ketika dua pembalap berada dalam tim dan menggunakan paket motor yang identik.

“Tidak ada alasan. Ketika Anda berada di garasi yang sama dengan motor yang sama, sangat sulit untuk mencari alasan,” ujar Acosta.

Ia juga menyinggung kemungkinan tekanan mental yang dirasakan Bagnaia sejak kehadiran Marquez di Ducati Lenovo.

Menurut Acosta, eks juara dunia itu tampaknya mulai merasakan beban besar karena harus bersaing langsung dengan salah satu pembalap paling sukses dalam sejarah MotoGP.

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Menariknya, Acosta berpotensi menghadapi tantangan yang sama pada MotoGP 2027. Pembalap muda asal Spanyol itu disebut-sebut akan menjadi tandem Marquez di Ducati Lenovo mulai musim depan.

“Ketika Anda berada di garasi yang sama, dengan motor yang sama, sangat sulit untuk mencari alasan. Ada anggapan Bagnaia mulai merasakan tekanan dari kehadiran Marc Marquez di dalam garasi,” lanjut Pedro Acosta.

Catatan Marquez bersama rekan setimnya memang terbilang impresif. Selain musim 2020 ketika ia absen panjang karena cedera, Marquez hampir selalu mampu mengungguli rekan setimnya dalam satu musim penuh.