MotoGP Ceko 2026 Akhir Pekan Ini: Tantangan Marquez Kejar Bezzecchi Dibayangi Acosta

Ringkasan Berita: Marquez sukses meraih kemenangan ganda di Hongaria meski baru saja menjalani operasi pemulihan cedera bahunya

Seri Brno akhir pekan ini menjadi tantangan berikutnya bagi Marquez untuk memangkas selisih 72 poin dari Marco Bezzecchi

Pedro Acosta menjadi batu sandungan utama sekaligus pemberi tekanan dari barisan pembalap muda

TRIBUNNEWS.COM - Akhir pekan kemarin di Hungaria menjadi saksi bisu kebangkitan sang juara bertahan MotoGP 2026, Marc Marquez, yang akhirnya meraih kemenangan pertamanya tahun ini.

Turun ke lintasan balap hanya berselang dua seri setelah meja operasi demi memulihkan bahunya, pembalap andalan ini langsung menggebrak lewat performa tanpa celah.

Dari pole posotion, ia menyapu bersih dua kemenangan mutlak sekaligus. Sebuah pembuktian sahih bahwa mentalitas juara tidak luntur oleh rasa sakit.

Menyusul agenda akhir pekan ini, perjuangan Marquez lanjut di Sirkuit Brno, Ceko.

Fokus utama kini tertuju pada tingkat kebugaran sang pembalap yang terus menanjak demi meningkatkan performa terbaiknya.

lihat foto PEDRO ACOSTA - Pembalap KTM, Pedro Acosta saat bersaing dengan Marc Marquez besutan Ducati, di Sirkuit Sepang, Malaysia, dalam gelaran MotoGP Malaysia 2026 pada 28 Februari 2026. (Foto: Instagram @37pedroacosta).

Misi Mengejar Bezzecchi Dibayangi Acosta

"Saya merasa lebih baik daripada akhir pekan lalu," ujar Marquez melansir Crash.

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"Kemenangan itu berdampak baik bagi tubuh, memberikan energi positif. Selama jeda musim panas nanti, kami akan mencoba mengambil satu langkah maju."

Seri balap di Brno ini menjadi batu pijakan pertama dari tiga rangkaian balapan krusial sebelum para pembalap memasuki jeda musim panas yang sangat dinanti.

Bagi Marquez, setiap poin saat ini berharga bak emas. Ia datang ke Grand Prix Ceko dengan beban selisih 72 poin di belakang sang pemuncak klasemen dari kubu Aprilia, Marco Bezzecchi.

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Bezzecchi sendiri baru saja tertimpa sial di Hungaria setelah terseret dalam insiden kecelakaan di tikungan pertama yang melibatkan rekan setimnya, Jorge Martin.

Kendati jarak poin di klasemen terbilang lebar, asa untuk mempertahankan gelar juara dunia jelas belum padam.

Sirkuit Brno akan menguji sejauh mana determinasi dan strategi sang juara bertahan dalam memangkas ketertinggalan tersebut.

"Sebagai seorang pembalap, saya selalu memberikan 100 persen, lalu kita lihat saja nanti, apa pun bisa terjadi," kata Marquez saat berbicara tentang persaingan perebutan gelar juara musim ini.

Di sisi lain, ia juga bersikap realistis mengenai kondisi fisiknya yang belum sepenuhnya pulih total menghadapi sirkuit yang menuntut fisik prima ini.

"Jelas, kami belum berada di titik di mana kami bisa langsung menyerang saat ini. Saya perlu mengetahui seberapa besar tingkat kebugaran penuh saya nanti dan kemudian mencoba memberikan segalanya."