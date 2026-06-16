Sempat Dipisahkan Tiga Bulan, Macau Open 2026 Panggung Jiang Zhen Bang/Wei Ya Xin Reuni

Ringkasan Berita: Jiang Zhen Bang/Wei Ya Xin kembali bermain bersama di Macau Open 2026 setelah tiga bulan berpisah

Media China menyebut kekalahan di All England menjadi alasan utama dilakukannya rotasi pasangan

Macau Open 2026 menjadi ujian bagi pasangan nomor dua dunia itu untuk menemukan kembali chemistry

TRIBUNNEWS.COM - Jiang Zhen Bang dan Wei Ya Xin akhirnya kembali dipasangkan setelah sempat berpisah selama tiga bulan terakhir dan bersiap reuni di Macau Open 2026 mulai hari ini selasa (16/6/2026).

Pasangan ganda campuran nomor dua dunia asal China itu selain akan reuni juga coba membangun kembali chemistry keduanya setelah sempat pecah kongsi.

Pasangan yang sempat menjadi salah satu andalan China itu sempat dipisahkan usai hasil kurang memuaskan di All England 2026.

Kini, Badminton Lovers penasaran apakah reuni tersebut mampu mengembalikan performa terbaik mereka.

Kembali Bersama di Macau Open 2026

Dilansir BWF, Jiang Zhen Bang dan Wei Ya Xin akan memainkan pertandingan pertama mereka bersama setelah tiga bulan berpisah.

Macau Open 2026 menjadi turnamen kelima mereka pada musim ini. Sejauh ini, pencapaian terbaik Jiang/Wei adalah menjadi runner-up Malaysia Open 2026 pada Januari lalu.

lihat foto JIANG/WEI - Ekspresi kegembiraan pebulu tangkis ganda campuran China Jiang Zhen Bang dan Wei Ya Xin usai mengalahkan pebulu tangkis ganda campuran China Zheng Si Wei dan Huang Ya Qiong dalam babak final Kapal Api Indonesia Open 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (9/6/2024). TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN

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Sementara gelar terakhir yang mereka raih bersama terjadi pada Arctic Open 2025 pada Oktober tahun lalu.

Pada laga perdana Macau Open 2026, Jiang Zhen Bang/Wei Ya Xin akan menghadapi pasangan Malaysia-Amerika Serikat, Lim Ming Hong/Stella Pan.

Kembalinya pasangan nomor dua dunia itu pun menjadi salah satu sorotan. Sebab, sebelum ini Wei Ya Xin sempat menjalani empat turnamen bersama pasangan baru, Gao Jia Xuan.

Kekalahan di All England Jadi Awal Perpisahan

Usai tersingkir pada perempat final All England 2026, Jiang Zhen Bang dan Wei Ya Xin memutuskan mundur dari Kejuaraan Asia.

Tak lama setelah itu, Wei Ya Xin dipasangkan dengan Gao Jia Xuan. Kombinasi baru tersebut bahkan langsung menunjukkan hasil positif.

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Dalam empat turnamen yang dijalani bersama, Gao Jia Xuan/Wei Ya Xin sukses merebut gelar Malaysia Masters 2026 di Kuala Lumpur bulan lalu.

Media China, Sina Sports, menyebut kekalahan di All England menjadi pemicu utama dipisahkannya pasangan nomor dua dunia tersebut.

Menurut laporan media tersebut, tim pelatih menilai ada sejumlah masalah yang mulai terlihat dari permainan Jiang Zhen Bang/Wei Ya Xin.

Pola permainan mereka dianggap mulai mudah dibaca lawan. Selain itu, performa saat menghadapi poin-poin krusial dinilai belum cukup stabil.