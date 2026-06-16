Hasil Macau Open 2026: Lawan Banjir Eror, Tiwi/Fadia Melaju ke 16 Besar dengan Mudah

Ringkasan Berita: Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti memulai kiprahnya di babak 32 besar Macau Open 2026 dengan kemenangan, Selasa (16/6/2026)

Tiwi/Fadia selaku unggulan pertama sukses menyingkirkan pasangan India, Ashwini Bhat K/Shikha Gautam, melalui kemenangan dua gim langsung 21-10 dan 21-8

Kemenangan tersebut membawa Tiwi/Fadia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026

TRIBUNNEWS.COM - Hasil babak 32 besar Macau Open 2026 sektor ganda putri dimenangkan wakil Indonesia, Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti, Selasa (16/6/2026).

Bertempat di Macau East Asian Games Dome, Tiwi/Fadia yang menempati unggulan kesatu berhasil mengalahkan pasangan India, Ashwini Bhat K/Shikha Gautam.

Babak 32 besar Macau Open 2026 menjadi pertemuan pertama mereka.

Hasilnya, Tiwi/Fadia mampu mengandaskan perlawanan Ashwini/Shikha dengan kemenangan dua gim langsung 21-10 dan 21-8.

Tiwi/Fadia diharapkan bisa menjaga konsistensi mereka dan melangkah jauh di Macau Open 2026.

Mengingat sejak juara Thailand Masters 2026, Tiwi/Fadia belum terlihat konsisten dan sering kandas di babak-babak awal.

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MELAJU - Pebulu tangkis ganda putri Indonesia Amalia Cahaya Pratiwi dan Siti Fadia Silva Ramadhanti saat melawan ganda putri Korea Selatan Baek Ha Na dan Lee So Hee pada babak 32 besar Polytron Indonesia Open 2026 di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (3/6/2026). Tiwi/Fadia lolos 16 besar Macau Open 2026 usai menyingkirkan pasangan India, Ashwini Bhat K/Shikha Gautam, 21-10 dan 21-8, Selasa (16/6/2026). (TRIBUNNEWS/)

Jalannya Pertandingan

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Di awal gim pertama, Tiwi/Fadia langsung mengambil inisiatif serangan.

Kombinasi drive cepat dan penempatan shuttlecock yang akurat membuat Ashwini/Shikha kesulitan mengembangkan permainan.

Bahkan, Tiwi/Fadia sempat melesat dengan keunggulan telak 9-3 berkat rangkaian kesalahan sendiri yang dilakukan Ashwini/Shikha.

Ashwini/Shikha tampak belum menemukan ritme permainan. Beberapa pengembalian yang mereka lakukan nyangkut di net.

Situasi tersebut membuat Tiwi/Fadia semakin nyaman mengendalikan laga dan memimpin 11-7 di jeda gim pertama.

Selepas jeda, jalannya pertandingan belum banyak berubah.

Ashwini/Shikha terus saja melakukan kesalahan sendiri.

Tiwi/Fadia mampu menjaga fokus hingga akhirnya mengunci kemenangan gim pertama dengan skor 21-10.

Memasuki gim kedua, Tiwi/Fadia langsung melesat dengan empat poin beruntun.