Hasil Macau Open 2026: Lawan Banjir Eror, Tiwi/Fadia Melaju ke 16 Besar dengan Mudah
Tiwi/Fadia lolos 16 besar Macau Open 2026 usai menyingkirkan pasangan India, Ashwini Bhat K/Shikha Gautam, 21-10 dan 21-8, Selasa (16/6/2026).
Penulis:
Isnaini Nurdianti
Editor:
Arif Tio Buqi Abdulah
Ringkasan Berita:
- Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti memulai kiprahnya di babak 32 besar Macau Open 2026 dengan kemenangan, Selasa (16/6/2026)
- Tiwi/Fadia selaku unggulan pertama sukses menyingkirkan pasangan India, Ashwini Bhat K/Shikha Gautam, melalui kemenangan dua gim langsung 21-10 dan 21-8
- Kemenangan tersebut membawa Tiwi/Fadia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026
TRIBUNNEWS.COM - Hasil babak 32 besar Macau Open 2026 sektor ganda putri dimenangkan wakil Indonesia, Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti, Selasa (16/6/2026).
Bertempat di Macau East Asian Games Dome, Tiwi/Fadia yang menempati unggulan kesatu berhasil mengalahkan pasangan India, Ashwini Bhat K/Shikha Gautam.
Babak 32 besar Macau Open 2026 menjadi pertemuan pertama mereka.
Hasilnya, Tiwi/Fadia mampu mengandaskan perlawanan Ashwini/Shikha dengan kemenangan dua gim langsung 21-10 dan 21-8.
Tiwi/Fadia diharapkan bisa menjaga konsistensi mereka dan melangkah jauh di Macau Open 2026.
Mengingat sejak juara Thailand Masters 2026, Tiwi/Fadia belum terlihat konsisten dan sering kandas di babak-babak awal.
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Jalannya Pertandingan
Di awal gim pertama, Tiwi/Fadia langsung mengambil inisiatif serangan.
Kombinasi drive cepat dan penempatan shuttlecock yang akurat membuat Ashwini/Shikha kesulitan mengembangkan permainan.
Bahkan, Tiwi/Fadia sempat melesat dengan keunggulan telak 9-3 berkat rangkaian kesalahan sendiri yang dilakukan Ashwini/Shikha.
Ashwini/Shikha tampak belum menemukan ritme permainan. Beberapa pengembalian yang mereka lakukan nyangkut di net.
Situasi tersebut membuat Tiwi/Fadia semakin nyaman mengendalikan laga dan memimpin 11-7 di jeda gim pertama.
Selepas jeda, jalannya pertandingan belum banyak berubah.
Ashwini/Shikha terus saja melakukan kesalahan sendiri.
Tiwi/Fadia mampu menjaga fokus hingga akhirnya mengunci kemenangan gim pertama dengan skor 21-10.
Memasuki gim kedua, Tiwi/Fadia langsung melesat dengan empat poin beruntun.