Komisi X DPR Restui Rencana Kemenpora Bangun Akademi Olahraga Nasional 2027

Ringkasan Berita: Komisi X DPR RI menyetujui RKA/KL dan RKP/KL Kemenpora Tahun Anggaran 2027, termasuk tambahan pagu yang diusulkan.

Kemenpora menjadikan rencana pembangunan Akademi Olahraga Nasional sebagai salah satu program prioritas pada 2027.

Delapan fraksi di Komisi X DPR RI mendukung rencana kerja tersebut dan optimistis memperkuat ekosistem olahraga serta kepemudaan nasional.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi X DPR RI merestui rencana Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) membangun Akademi Olahraga Nasional pada 2027 melalui persetujuan terhadap rencana kerja dan kebutuhan anggaran tahun mendatang.

Persetujuan itu diberikan dalam rapat kerja Komisi X DPR RI bersama Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir di Ruang Rapat Komisi X Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Persetujuan tersebut menjadi langkah awal bagi Kemenpora menyiapkan program prioritas olahraga 2027, termasuk pembangunan Akademi Olahraga Nasional.

Akademi Olahraga Jadi Prioritas

Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyampaikan apresiasi atas dukungan Komisi X DPR RI terhadap rencana kerja dan kebutuhan anggaran Kemenpora Tahun Anggaran 2027.

Rapat kerja tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani, didampingi Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian dan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Esti Wijayati.

"Terima kasih pimpinan rapat dan seluruh Anggota Komisi X DPR RI yang telah mendukung penuh kami," kata Erick.

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Menurut Erick, tambahan pagu indikatif dibutuhkan untuk mendukung program prioritas pemerintah di bidang olahraga.

"Kami fokus untuk menjalankan program prioritas Bapak Presiden tahun depan, salah satunya adalah pembangunan Akademi Olahraga Nasional," ujarnya.

Ia mengatakan Kemenpora akan menetapkan Key Performance Indicator (KPI) sebagai acuan pelaksanaan program pada tahap pembahasan berikutnya.

Akademi Olahraga Nasional disiapkan sebagai pusat pembinaan atlet guna memperkuat sistem pembinaan olahraga yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.

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Kemenpora Siapkan Roadmap Kepemudaan

Selain olahraga, Kemenpora juga menyiapkan arah baru pembangunan kepemudaan melalui penyusunan roadmap jangka panjang.

"Kami juga konsen di bidang kepemudaan apalagi tentu dari arahan pimpinan dan anggota yang terhormat sebelumnya kita ingin membuat diskusi-diskusi kemana arah pemuda kedepan, apalagi ini nanti 100 tahunnya pemuda pada Peringatan Pemuda 1928," ujar Erick.

Delapan Fraksi Beri Dukungan

Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengapresiasi respons cepat Kemenpora dalam menyusun program kerja dan kebutuhan anggaran tahun mendatang.

"Kami salut dan apresiasi dari respon cepat Pak Menpora dan jajarannya. Apa yang dipaparkan dan juga sudah dibahas pada RDP sebelumnya dengan cermat bukan saja lebih masuk akal tapi memberikan kami optimisme," tuturnya.

Hetifah mengatakan seluruh fraksi di Komisi X DPR RI telah menyetujui tambahan pagu anggaran dan rencana kerja Kemenpora Tahun Anggaran 2027.