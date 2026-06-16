Agenda Timnas Voli Putri Indonesia usai AVC Nations Cup 2026, Megawati Masih Berpotensi Absen

TRIBUNNEWS.COM - Timnas voli putri Indonesia baru saja merampungkan perjalanan mereka di AVC Nations Cup 2026.

Skuad Merah Putih finis sebagai tim peringkat lima AVC Nations Cup 2026 seusai meraih kemenangan atas Australia, Minggu (14/6/2026).

Bertempat di Candon City Arena, Candon, Filipina, skuad asuhan Marcos Sugiyama tampil dominan dan menang meyakinkan dengan skor 3-0 (25-13, 25-19, 26-24).

Peringkat lima sekaligus menyamai pencapaian Timnas voli putri Indonesia di AVC Nations Cup 2025 yang saat itu ditangani Octavian.

Setelah AVC Nations Cup 2026, Timnas voli putri Indonesia masih akan menjalani sejumlah agenda penting dalam kalender internasional.

Salah satu agenda terdekat adalah SEA V League 2026 yang digelar dalam dua leg.

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Leg pertama akan berlangsung di Vietnam pada 31 Juli–2 Agustus 2026, sementara leg kedua digelar di Thailand pada 7–9 Agustus 2026.

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PROLIGA 2026 - Pevoli putri Pertamina Enduro, Megawati Hangesteri (kiri) tersenyum kepada Tisya Amallya Putri saat menghadapi tim voli Electric PLN dalam pertandingan final four seri kedua Proliga 2026 di Gor Sritex Arena, Solo, Minggu (12/4/2026). Setelah AVC Nations Cup 2026, Timnas voli putri Indonesia akan tampil di SEA V League 2026, AVC Continental Cup 2026, dan Asian Games 2026. TRIBUNNEWS/Muhammad Nursina

Setelahnya, Timnas voli putri Indonesia dijadwalkan tampil di AVC Continental Cup 2026 yang berlangsung pada 21–30 Agustus 2026 di Tianjin, China.

Kemudian, Timnas voli putri Indonesia akan berlaga di Asian Games 2026 di Aichi-Nagoya, Jepang, pada 19 September hingga 4 Oktober 2026.

Megawati Hangestri Masih Berpotensi Absen

Di tengah padatnya agenda tersebut, Megawati Hangestri selaku opposite andalan tampaknya masih berpeluang absen.

Namun untuk Asian Games 2026, Megawati tampaknya sudah bisa ikut.

Sebagaimana diketahui, Megawati sebelumnya mundur dari Timnas voli putri Indonesia di AVC Nations Cup 2026 karena memilih fokus pada pemulihan kondisi fisik sekaligus persiapan membela Hyundai Hillstate di Liga Voli Korea 2026/2027.

Adapun untuk jadwal Liga Voli Korea 2026/2027 akan bergulir pada akhir Oktober mendatang.

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Timnas Voli Putri Indonesia Gagal Penuhi Target Semifinal AVC Nations Cup 2026

Tanpa adanya Megawati, Timnas voli putri Indonesia yang finis di peringkat lima AVC Nations Cup 2026 gagal memenuhi target yang ditetapkan oleh PP PBVSI.

Ketua Umum PP PBVSI, Imam Sudjarwo, sebelumnya menargetkan Timnas voli putri Indonesia bisa melampaui capaian tahun lalu dan menembus semifinal.