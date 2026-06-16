Hector Souto Panggil 26 Pemain untuk TC Menuju Spanyol, Nasib Evan Soumilena Belum Pasti

Ringkasan Berita: Timnas Futsal Indonesia memanggil 26 pemain untuk mengikuti seleksi TC menuju Spanyol pada Agustus 2026.

Evan Soumilena tetap masuk daftar meski masih menjalani pemulihan cedera dan kondisinya akan dipantau khusus.

Dari 26 pemain, hanya 19 yang akan mengikuti TC dan 16 pemain yang akhirnya diberangkatkan ke Spanyol.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pelatih Timnas Futsal Indonesia Hector Souto memanggil 26 pemain untuk mengikuti rangkaian pemusatan latihan (Training Camp/TC) menuju Spanyol pada Agustus 2026.

Namun, di tengah ketatnya persaingan memperebutkan tempat di skuad inti, kondisi Evan Soumilena menjadi salah satu sorotan utama.

Pivot andalan Black Steel FC itu tetap masuk daftar panggil meski masih menjalani pemulihan cedera.

Tim pelatih akan memantau perkembangan kondisinya sebelum menentukan komposisi akhir skuad Garuda.

Seleksi Ketat Menuju Spanyol

Timnas Futsal Indonesia resmi mengumumkan daftar panjang berisi 26 pemain yang dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan agenda internasional mendatang.

Dari jumlah tersebut, Hector Souto akan melakukan seleksi untuk menentukan 19 pemain yang berhak mengikuti TC.

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Pengumuman skuad final untuk pemusatan latihan dijadwalkan pada 13 Juli 2026.

Persaingan dipastikan berlangsung sengit. Sebab, dari 19 pemain yang lolos TC, hanya 16 pemain yang nantinya diberangkatkan ke Spanyol untuk menjalani program latihan dan serangkaian laga uji coba internasional.

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Nasib Evan Soumilena Jadi Sorotan

Salah satu nama yang paling menyita perhatian adalah Evan Soumilena.

Pemain Black Steel FC yang selama ini menjadi tumpuan Timnas Futsal Indonesia itu tetap mendapat kepercayaan dari Hector Souto meski belum sepenuhnya pulih dari cedera.

Tim pelatih disebut akan memantau secara khusus perkembangan kondisi Evan sebelum menentukan daftar akhir pemain yang dibawa ke Negeri Matador.

Dengan situasi tersebut, peluang Evan untuk kembali memperkuat Garuda masih terbuka, tetapi belum sepenuhnya aman mengingat ketatnya persaingan menuju skuad inti.

"Terima kasih kepada seluruh klub atas kolaborasi dan kontribusi untuk Timnas Futsal Indonesia," ungkap Héctor Souto.

TC Dimulai di Jakarta

Pemusatan latihan akan dimulai di Jakarta pada 27 Juli 2026 sebelum rombongan bertolak ke Spanyol.

Program tersebut berlangsung hingga 23 Agustus 2026 dan menjadi bagian penting dalam persiapan Timnas Futsal Indonesia menghadapi agenda internasional berikutnya.