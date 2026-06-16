Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Tajamkan Wawasanmu,
Suarakan Opinimu
KLIK DI SINI
Tribun Sport
LIVE ●
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Citaloka Fest
  • Bisnis
  • superskor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Update Jadwal & Skor
Grup G - Matchday 1
Selasa, 16 Juni 2026 | 02:00 WIB
Belgium
Belgia
1 - 1
Egypt
Mesir
Grup H - Matchday 1
Selasa, 16 Juni 2026 | 05:00 WIB
Saudi Arabia
Arab Saudi
1 - 1
Uruguay
Uruguay
Grup G - Matchday 1
Selasa, 16 Juni 2026 | 08:00 WIB
Iran
Iran
2 - 2
New Zealand
Selandia Baru
Lihat Selengkapnya
Semua Jadwal Laga
Badminton Asia Junior Championships

Drawing Badminton Asia Junior Championships 2026: Indonesia Segrup dengan Malaysia dan Korea Selatan

Tim Indonesia berada di Grup D yang merupakan grup neraka di Badminton Asia Junior Championships 2026 nomor beregu campuran.

Tayang:
Baca & Ambil Poin
Editor: Suci BangunDS
zoom-in Drawing Badminton Asia Junior Championships 2026: Indonesia Segrup dengan Malaysia dan Korea Selatan
Instagram @badminton.ina
DRAWING BAJC 2026 - Drawing Badminton Asia Junior Championships 2026. Tim beregu campuran junior Indonesia menghadapi tantangan berat pada Kejuaraan Asia Junior 2026 setelah hasil undian menempatkan mereka di Grup D bersama Malaysia, Korea Selatan, dan Macau China. 
Memuat video…

Ringkasan Berita:
  • Tim beregu campuran junior Indonesia tergabung di Grup D bersama Malaysia, Korea Selatan, dan Macau China pada Kejuaraan Asia Junior 2026.
  • Grup D menjadi salah satu grup paling berat karena mempertemukan tiga negara dengan tradisi kuat di bulu tangkis Asia.
  • Indonesia datang dengan skuad muda dan bertekad memperbaiki pencapaian tahun lalu yang berakhir dengan medali perunggu.

TRIBUNNEWS.COM - Tim beregu campuran junior Indonesia menghadapi tantangan berat pada Kejuaraan Badminton Asia Junior Championships (BAJC) 2026 yang digelar akhir bulan ini.

Hasil undian menempatkan Indonesia di Grup D bersama Malaysia, Korea Selatan, dan Macau China.

Berdasarkan hasil drawing nomor beregu campuran (mixed team) Yatsushiro Badminton Asia Junior Championships (BAJC) 2026, Grup D bisa dikatakan sebagai salah satu "grup neraka".

Hal ini karena grup tersebut dihuni sejumlah kekuatan besar bulu tangkis Asia, berbeda dengan grup lain yang hanya diisi dua tim kuat.

Indonesia harus bersaing ketat dengan Malaysia dan Korea Selatan yang selama ini dikenal memiliki pembinaan usia muda yang kuat. 

Sementara Macau China berpotensi menjadi kuda hitam yang dapat menyulitkan persaingan di grup.

Rekomendasi Untuk Anda

Adapun kejuaraan Asia Junior 2026 sendiri akan berlangsung di Yatsushiro, Kumamoto, Jepang, dengan sektor beregu campuran digelar pada 26-30 Juni 2026.

Untuk kategori individu akan digelar mulai 1-5 Juli 2026, atau setelah nomor beregu campuran selesai.

Berikut pembagian grup nomor beregu campuran BAJC 2026:

Grup A

  • Thailand

  • Hong Kong

  • Singapura

Grup B

  • China

Sesuai Minatmu
5 Pengakuan Budiman Sudjatmiko usai Diskusi di UGM Ricuh: Tak Kondusif, Masih Seperti yang Dulu
Nasional
5 Pengakuan Budiman Sudjatmiko usai Diskusi di UGM Ricuh: Tak Kondusif, Masih Seperti yang Dulu
BREAKING NEWS: Gempa M 6,7 Guncang Palu, BMKG Minta Warga Waspadai Guncangan Susulan
Regional
BREAKING NEWS: Gempa M 6,7 Guncang Palu, BMKG Minta Warga Waspadai Guncangan Susulan
Saat Gibran Temui Mahasiswa di Istana Wapres, Mengingatkan Momen Jokowi Bertemu BEM
Nasional
Saat Gibran Temui Mahasiswa di Istana Wapres, Mengingatkan Momen Jokowi Bertemu BEM
Halaman 1/3
123
Tags:
Badminton Asia Junior Championships
Meaningful
Asia Junior Championships
Indonesia
Malaysia
Korea Selatan
Fardhan Rainanda Joe
Joseph Marcellino Kyta
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Wamentan Sudaryono Merasa Dipukul saat Diskusi di UGM Ricuh Digeruduk Mahasiswa, Bantah Kabur Dialog
Wamentan Sudaryono Merasa Dipukul saat Diskusi di UGM Ricuh Digeruduk Mahasiswa, Bantah Kabur Dialog
Berita Populer
Berita Terkini
Atas