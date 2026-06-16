Drawing Badminton Asia Junior Championships 2026: Indonesia Segrup dengan Malaysia dan Korea Selatan

Ringkasan Berita: Tim beregu campuran junior Indonesia tergabung di Grup D bersama Malaysia, Korea Selatan, dan Macau China pada Kejuaraan Asia Junior 2026.

Grup D menjadi salah satu grup paling berat karena mempertemukan tiga negara dengan tradisi kuat di bulu tangkis Asia.

Indonesia datang dengan skuad muda dan bertekad memperbaiki pencapaian tahun lalu yang berakhir dengan medali perunggu.

TRIBUNNEWS.COM - Tim beregu campuran junior Indonesia menghadapi tantangan berat pada Kejuaraan Badminton Asia Junior Championships (BAJC) 2026 yang digelar akhir bulan ini.

Hasil undian menempatkan Indonesia di Grup D bersama Malaysia, Korea Selatan, dan Macau China.

Berdasarkan hasil drawing nomor beregu campuran (mixed team) Yatsushiro Badminton Asia Junior Championships (BAJC) 2026, Grup D bisa dikatakan sebagai salah satu "grup neraka".

Hal ini karena grup tersebut dihuni sejumlah kekuatan besar bulu tangkis Asia, berbeda dengan grup lain yang hanya diisi dua tim kuat.

Indonesia harus bersaing ketat dengan Malaysia dan Korea Selatan yang selama ini dikenal memiliki pembinaan usia muda yang kuat.

Sementara Macau China berpotensi menjadi kuda hitam yang dapat menyulitkan persaingan di grup.

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Adapun kejuaraan Asia Junior 2026 sendiri akan berlangsung di Yatsushiro, Kumamoto, Jepang, dengan sektor beregu campuran digelar pada 26-30 Juni 2026.

Untuk kategori individu akan digelar mulai 1-5 Juli 2026, atau setelah nomor beregu campuran selesai.

Berikut pembagian grup nomor beregu campuran BAJC 2026:

Grup A

Thailand

Hong Kong

Singapura

Grup B