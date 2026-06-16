Wamen Investasi Todotua Pasaribu Jadi Ketua Kontingen Indonesia di Asian Games 2026, Ini Alasannya

Ringkasan Berita: KOI resmi menunjuk Wamen Investasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu, sebagai Ketua Kontingen (Chef de Mission) Tim Indonesia untuk Asian Games 2026.

Penunjukan didasari kebutuhan akan pemimpin dengan kapasitas manajerial lintas sektor untuk mengorkestrasi persiapan kontingen menuju Olimpiade Los Angeles 2028.

Todotua membawa pengalaman manajerial bisnis yang luas serta pengalaman praktis dalam pengelolaan klub basket profesional Kesatria Bengawan Solo.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komite Olimpiade Indonesia (National Olympic Committee/NOC Indonesia) resmi menunjuk Todotua Pasaribu sebagai Ketua Kontingen atau Chef de Mission (CdM) Tim Indonesia untuk Asian Games 2026.

Penunjukan Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi ini merupakan langkah strategis NOC Indonesia dalam memperkuat struktur kepemimpinan kontingen atlet Indonesia.

Langkah tersebut bertujuan memastikan persiapan atlet berjalan optimal menuju ajang yang akan digelar di Prefektur Aichi dan Kota Nagoya, Jepang, pada 19 September hingga 4 Oktober 2026 mendatang.

Alasan di Balik Penunjukan

Ketua Umum NOC Indonesia, Raja Sapta Oktohari, menegaskan bahwa Asian Games ke-20 ini merupakan momentum krusial dalam peta jalan prestasi olahraga nasional menuju Olimpiade Los Angeles 2028.

Menurut Okto, peran Ketua Kontingen bukan sekadar mendampingi saat pertandingan, melainkan menjadi dirigen utama yang mampu menyatukan berbagai elemen pendukung atlet.

“Chef de Mission bukan hanya bertugas saat pertandingan berlangsung, tetapi juga memastikan seluruh proses persiapan berjalan optimal. Kami membutuhkan sosok yang mampu mengorkestrasi kolaborasi lintas sektor, dan Todotua Pasaribu memiliki kapasitas tersebut,” ujar Okto dalam keterangannya.

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Profil dan Rekam Jejak

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Lahir di Palu, Sulawesi Tengah, 14 Januari 1980, Todotua Pasaribu merupakan lulusan Teknik Industri Universitas Trisakti.

Ia saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), mendampingi Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Perkasa Roeslani.

Sebelum berkiprah di pemerintahan, Todotua memiliki rekam jejak manajerial panjang di sektor energi, manajemen aset, dan teknologi finansial, termasuk menjabat sebagai CEO Bomba Group (2019) serta Wakil Komisaris Utama PT (Perseroan Terbatas) Pertamina sejak Juni 2025.

Selain rekam jejak di pemerintahan dan korporasi, Todotua memiliki keterlibatan manajerial di ekosistem olahraga, khususnya melalui kepemilikan klub bola basket profesional Kesatria Bengawan Solo serta keterlibatannya di Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (PERBASI).

Di dunia organisasi, ia juga aktif dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) DKI Jakarta.

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Fokus Tugas Menuju Aichi-Nagoya

Merespons penunjukan tersebut, Todotua menyebut tanggung jawab ini sebagai amanah besar.

"Fokus utama kami adalah memastikan atlet mendapatkan dukungan terbaik, baik dari sisi persiapan maupun saat bertanding," kata Todotua.

Saat ini, NOC Indonesia terus mengakselerasi persiapan melalui fase kualifikasi cabang olahraga (cabor) serta koordinasi intensif dengan Dewan Olimpiade Asia (Olympic Council of Asia/OCA) dan panitia penyelenggara lokal di Jepang.

Fokusnya mencakup sinkronisasi layanan kesehatan, akreditasi, hingga fasilitas operasional kontingen.

Dengan orkestrasi yang lebih matang, NOC Indonesia optimistis kontingen Indonesia dapat meraih hasil yang lebih kompetitif di panggung Asian Games 2026.