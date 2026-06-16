Update Hasil Macau Open 2026: Tren Buruk Lanny/Apriyani Berlanjut, Isyana/Rinjani Tampil Meyakinkan

Ringkasan Berita: Hasil berbeda diraih dua ganda putri Indonesia di babak 32 besar Macau Open 2026

Lanny Tria Mayasari/Apriyani Rahayu kalah dari pasangan Korea Selatan, Kim Yu-jung/Lee Yu-lim, dengan skor 21-11, 19-21, 21-15

Sementara Isyana Syahira Meida/Rinjani Kwinara Nastine lolos ke babak 16 besar setelah mengalahkan wakil Taiwan, Hung En Hsin/Lin Yen Yu, dengan skor 10-21 dan 7-21

TRIBUNNEWS.COM - Update hasil babak 32 besar Macau Open 2026 sektor ganda putri diwarnai perbedaan nasib dua wakil Indonesia, yakni Lanny Tria Mayasari/Apriyani Rahayu dan Isyana Syahira Meida/Rinjani Kwinara Nastine, Selasa (16/6/2026).

Terbaru, Lanny/Apriyani yang berstatus unggulan kedelapan kalah dari pasangan Korea Selatan, Kim Yu-jung/Lee Yu-lim.

Bertanding di Macau East Asian Games Dome, pertandingan berakhir dengan skor 21-11, 19-21, 21-15 untuk kemenangan Kim/Lee.

Sementara itu, Isyana/Rinjani tampil meyakinkan saat menghadapi wakil Taiwan, Hung En Hsin/Lin Yen Yu.

Berstatus unggulan ketiga, Isyana/Rinjani tampil dominan hingga mampu menang telak dua gim langsung dengan skor 10-21 dan 7-21.

Sebelumnya, kemenangan telah lebih dulu diraih Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti.

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Tiwi/Fadia selaku unggulan pertama sukses menyingkirkan pasangan India, Ashwini Bhat K/Shikha Gautam, dengan skor 21-10 dan 21-8.

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TEMBUS PEREMPATFINAL - Pebulutangkis ganda putri Indonesia, Isyana Syahira Meida/Rinjani Kwinnara Nastine, berhasil melangkah ke perempatfinal Thailand Open 2026 usai mengalahkan wakil China, Luo Yi/Wang Ting Ge dengan skor 25-23, 21-13 di Nimibutr, Bangkok, Kamis (14/5/2026). Hasil 32 besar Macau Open 2026 diwarnai kekalahan Lanny/Apriyani, sedangkan Isyana/Rinjani susul Tiwi/Fadia ke 16 besar, Selasa (16/6/2026). (Tribunnews.com/Dok: PBSI)

Praktis, Tiwi/Fadia dan Isyana/Rinjani menjadi tumpuan ganda putri Indonesia di babak 16 besar Macau Open 2026.

Di babak 16 besar Macau Open 2026, Tiwi/Fadia dan Isyana/Rinjani sama-sama akan menghadapi wakil Taiwan dalam perebutan tiket perempat final turnamen BWF World Tour Super 300 tersebut.

Tiwi/Fadia dijadwalkan berhadapan dengan Ruo Hsuan Ko/Jia Yin Lin.

Sedangkan Isyana/Rinjani akan melawan Yi En Hsieh/Teng Chun Hsun.

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Tren Buruk Lanny/Apriyani Berlanjut

Kekalahan dini di babak 32 besar Macau Open 2026 sekaligus memperpanjang tren buruk Lanny/Apriyani.

Lanny/Apriyani mencatatkan debut di Indonesia Masters 2026 dengan finis sebagai semifinalis.

Namun setelahnya, performa Lanny/Apriyani malah menurun. Mereka sering terhenti di babak awal.

Sebelum kalah di 32 besar Macau Open 2026, Lanny/Apriyani terhenti di 16 besar Thailand Masters 2026, 16 besar German Open 2026, semifinal Ruichang China Masters 2026, 32 besar Thailand Open 2026, 16 besar Malaysia Masters 2026, dan 32 besar Polytron Indonesia Open 2026.