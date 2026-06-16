Jadwal Timnas Voli Putra Indonesia di AVC Nations Cup 2026: Korea Selatan & Qatar Jadi Ujian di Awal

Ringkasan Berita: Timnas voli putra Indonesia akan langsung menghadapi dua lawan terkuat grup, Korea Selatan dan Qatar, pada AVC Nations Cup 2026.

Berdasarkan ranking dunia FIVB, Korea Selatan (26) dan Qatar (21) menjadi tim dengan peringkat tertinggi di Grup B.

Hasil dua pertandingan awal diprediksi sangat menentukan peluang Indonesia untuk menembus babak semifinal.

TRIBUNNEWS.COM - Timnas voli putra Indonesia akan menghadapi tantangan berat sejak awal AVC Nations Cup (AVC Men's Volleyball Cup) 2026.

Skuad Merah Putih dijadwalkan bertemu dua kekuatan besar Asia, Korea Selatan dan Qatar, dalam fase grup yang berlangsung di Ahmedabad, India, pada 20-28 Juni 2026.

Dua pertandingan tersebut diprediksi menjadi penentu langkah Indonesia dalam persaingan menuju babak semifinal.

Pasalnya, Korea Selatan dan Qatar merupakan tim dengan ranking dunia tertinggi di Grup B, bahkan juga di kompetisi ini.

Qatar saat ini menempati peringkat ke-21 dunia, sementara Korea Selatan berada di posisi ke-26. Adapun Indonesia masih berada di bawah kedua negara tersebut.

Setelah menghadapi Korea Selatan dan Qatar, Indonesia masih harus melakoni dua pertandingan lain melawan Thailand serta Oman.

21 Juni 2026: Korea Selatan vs Indonesia (19.30 WIB)

22 Juni 2026: Qatar vs Indonesia (19.30 WIB)

23 Juni 2026: Indonesia vs Thailand (19.30 WIB)

24 Juni 2026: Indonesia vs Oman (19.30 WIB)

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Pakistan sebelumnya berada di grup yang sama, namun mereka memutuskan mundur dari turnamen.

Jadwal Timnas voli putra Indonesia di AVC Nations Cup 2026 ini bisa disaksikan secara langsung eksklusif di ⁠Moji TV dan platform streaming Vidio.

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Dua Laga Awal Jadi Kunci

Kejuaraan ini menggunakan format yang cukup ketat. Setiap tim harus bersaing untuk finis di dua posisi teratas grup demi mengamankan tiket ke semifinal.

Pada babak empat besar, juara Grup A akan menghadapi runner-up Grup B, sedangkan juara Grup B bertemu runner-up Grup A.

Artinya, finis sebagai juara grup menjadi target penting untuk menghindari lawan berat dari grup sebelah.

Di Grup A sendiri terdapat tuan rumah India, Australia, Bahrain, China Taipei, Kazakhstan, dan Selandia Baru.

Australia yang menempati ranking 33 dunia diprediksi menjadi salah satu kandidat kuat juara grup.

Adapun di Grup B yang dihuni Indonesia, Korea Selatan dan Qatar datang ke AVC Nations Cup 2026 dengan status unggulan di Grup B.

Qatar dalam beberapa tahun terakhir konsisten menjadi salah satu kekuatan voli putra Asia.