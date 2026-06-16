Jadwal Macau Open 2026 Rabu 17 Juni: 6 Wakil Indonesia Main, Bagas Shujiwo Dalam Ancaman Lee Zii Jia

Ringkasan Berita: Sebanyak enam wakil Indonesia akan melanjutkan perjuangan di babak 32 besar Macau Open 2026 pada Rabu (17/6/2026)

Untuk sektor tunggal putra, Prihadiska Bagas Sudjiwo dijadwalkan berhadapan dengan pebulu tangkis Malaysia peraih medali perunggu Olimpiade Paris 2024, Lee Zii Jia

Selain Bagas Sudjiwo, lima wakil Indonesia lainnya yang akan bertanding besok meliputi Muhammad Yusuf, Richie Duta Richardo, Thalitha Ramdani Wiryawan, Ni Kadek Amarthya Pratiwi, dan Mutiara Ayu Puspitasari

TRIBUNNEWS.COM - Rangkaian pertandingan babak 32 besar Macau Open 2026 akan berlanjut besok Rabu (17/6/2026) mulai pukul 09.00 WIB.

Bertempat di Macau East Asian Games Dome, akan ada enam wakil Indonesia yang bertanding demi memperebutkan tiket ke babak 16 besar Macau Open 2026.

Sorotan tertuju pada sektor tunggal putra.

Prihadiska Bagas Sudjiwo yang menempati status unggulan ketujuh akan menghadapi ujian berat melawan pebulu tangkis asal Malaysia peraih medali perunggu Olimpiade Paris 2024, Lee Zii Jia.

Babak 32 besar Macau Open 2026 menjadi pertemuan perdana bagi Bagas Sudjiwo dan Lee Zii Jia.

Bagas Shujiwo pantang anggap remeh Lee Zii Jia yang lebih senior.

Baca juga: Update Hasil Macau Open 2026: Tren Buruk Lanny/Apriyani Berlanjut, Isyana/Rinjani Tampil Meyakinkan

MENANG DI ISTORA - Lee Zii Jia memberikan keterangan kepada media usai meraih kemenangan pada babak pertama Indonesia Masters 2026 di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (21/1/2026). Sebanyak enam wakil Indonesia akan melakoni babak 32 besar Macau Open 2026 hari kedua, Bagas Sudjiwo tantang Lee Zii Jia, Rabu (17/6/2026). (Tribunnews.com/Alfarizy Ajie Fadhillah)

Rekomendasi Untuk Anda

Pasalnya, Lee Zii Jia datang ke Macau Open 2026 dengan misi bangkit setelah pekan lalu tersingkir di babak 32 besar Australia Open 2026.

Pebulu tangkis berusia 28 tahun itu gagal melewati 32 besar Australia Open 2026 setelah sebelumnya berjuang melalui fase kualifikasi.

Meski saat ini berada di luar jajaran elite dunia, pengalaman dan kualitas Lee Zii Jia tetap menjadi ancaman serius bagi Bagas Sudjiwo dalam perebutan tiket 16 besar.

Selain Bagas Sudjiwo, dua tunggal putra Indonesia lainnya yakni Muhammad Yusuf dan Richie Duta Richardo juga akan memulai perjuangannya di babak 32 besar Macau Open 2026 besok.

Bagas Sudjiwo dkk diharapkan bisa meneruskan tongkat estafet juara tunggal putra Indonesia di Macau Open setelah sebelumnya diraih Alwi Farhan.

Alwi juara Macau Open 2025 setelah menang atas wakil Malaysia, Justin Hoh, dengan skor 21-15, 21-5.

Baca juga: Update Ranking BWF Pasca-Australia Open 2026: Alwi Farhan Tembus 10 Besar Berkat Gelar Juara

Tidak hanya tunggal putra, tiga wakil tunggal putri Indonesia juga akan bersaing memperebutkan tiket 16 besar Macau Open 2026.

Mereka adalah Thalitha Ramdani Wiryawan, Ni Kadek Amarthya Pratiwi, dan Mutiara Ayu Puspitasari.

Adapun untuk sementara ini, Indonesia sudah memastikan empat wakil di babak 16 besar Macau Open 2026.