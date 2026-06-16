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Emilia Nova Sabet Emas Heptathlon di Kejuaraan Atletik Filipina 2026

Atlet Indonesia Emilia Nova raih emas heptathlon di Philippine Athletics Championships 2026, lengkapi tren positif tim atletik di Asia.

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Penulis: Abdul Majid
zoom-in Emilia Nova Sabet Emas Heptathlon di Kejuaraan Atletik Filipina 2026
Dok. PB PASI
JUARA SAPTA LOMBA - Atlet Emilia Nova meraih medali emas nomor sapta lomba (heptathlon) dengan total 5.110 poin pada ajang The ICTSI Philippine Athletics Championships 2026 di Filipina. Raihan ini sekaligus melanjutkan tren positif skuad atletik Indonesia dalam rangkaian tur kompetisi di Asia. 
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Ringkasan Berita:
  • Tim Atletik Indonesia meraih satu emas dan dua perak pada kejuaraan di Filipina.
  • Emilia Nova menjadi bintang utama dengan emas di nomor sapta lomba (heptathlon).
  • Prestasi ini melengkapi rangkaian tur kompetisi atletik Asia sepanjang Mei hingga Juni 2026.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Skuad atletik Indonesia menutup rangkaian tur kompetisi Asia dengan catatan prestasi impresif di The ICTSI Philippine Athletics Championships 2026.

Atlet sapta lomba (heptathlon) Emilia Nova tampil dominan di New Clark City Athletic Stadium, Capas, Tarlac, pada 10–14 Juni 2026, dengan mengumpulkan 5.110 poin yang mengantarkannya meraih medali emas.

Dominasi di Trek dan Lapangan

Perjuangan Emilia dalam menguji ketahanan fisik dan konsentrasi tinggi terbayar tuntas dengan raihan medali emas.

Dominasi tim Merah Putih di Filipina disempurnakan oleh dua medali perak yang disumbangkan dari nomor lari dan lempar.

Dina Aulia berhasil mengamankan posisi kedua pada nomor lari gawang 100 meter putri dengan catatan waktu 13,63 detik.

Sementara itu, Abd Hafiz menunjukkan kemampuannya di sektor lapangan dengan meraih perak pada nomor lempar lembing putra lewat catatan jarak 68,49 meter.

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Rekam Jejak dan Ketangguhan Emilia

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Pencapaian di Filipina menegaskan status Emilia Nova sebagai atlet atletik papan atas Indonesia.

Sepanjang kariernya, ia telah mengoleksi berbagai prestasi bergengsi, termasuk medali perak lari gawang 100 meter di Asian Games 2018 Jakarta, emas lari gawang 100 meter pada SEA Games 2019 Filipina, serta perak heptathlon pada SEA Games 2017 Kuala Lumpur.

Keberhasilan Emilia tidak diraih dengan mudah.

Ia sempat berjuang menghadapi cedera parah pada tulang belakang yang hampir memaksanya pensiun dini. 

"Saat itu, dokter bilang tulang L4 saya patah dan ada pergeseran, tapi saya tidak merasakannya karena otot yang kuat. Setelah dua kali operasi dan menjalani masa pemulihan yang panjang, saya harus berjuang melawan trauma," ujar Emilia dalam sebuah kesempatan wawancara, Desember 2025 lalu.

Kalibrasi Menuju Agenda Besar

Ketua Umum PB PASI, Luhut Binsar Pandjaitan, mengapresiasi daya juang para atlet yang menjaga eksistensi Indonesia di kancah internasional.

Ia menegaskan bahwa kejuaraan internasional adalah instrumen krusial bagi federasi untuk memetakan kekuatan atlet.

"Ajang kejuaraan internasional adalah medium kalibrasi yang sangat krusial; kita bisa melihat secara objektif parameter apa yang sudah berhasil dan mana yang perlu dipertajam lagi guna mematangkan persiapan menuju agenda-agenda besar berikutnya," ujar Luhut kepada wartawan, dikutip Selasa (16/6/2026).

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Tren Positif Tur Asia

Pencapaian di Filipina menyempurnakan tur kompetisi Asia yang bergulir sejak Mei 2026.

Sebelumnya, pelompat galah putri Diva Renatta Jayadi menyabet perak di China dan perunggu di Korea Selatan, sementara Idan Fauzan Richsan finis di peringkat ketujuh di ajang yang sama.

Luhut menegaskan keberhasilan rangkaian tur ini berkat sinergi dukungan Kemenpora RI dan MIND ID dalam mengakselerasi jam terbang atlet.

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Sumber: Tribunnews.com
Tags:
Emilia Nova
Atletik
PB PASI
Philippine Athletics Championships
Luhut Binsar Pandjaitan
Filipina
atletik Indonesia
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