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BWF World Tour

Rekap Hasil Macau Open 2026: Ditutup Kemenangan Faathir/Devin, 4 Wakil Indonesia Kunci 16 Besar

Rekap hasil 32 besar Macau Open 2026 hari ini diwarnai kemenangan Faathir/Devin, Leo/Daniel, Tiwi/Fadia, dan Isyana/Rinjani, Selasa (16/6/2026).

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zoom-in Rekap Hasil Macau Open 2026: Ditutup Kemenangan Faathir/Devin, 4 Wakil Indonesia Kunci 16 Besar
Tribunnews.com/Dok: PBSI
LOLOS PEREMPATFINAL - Ganda putra muda Indonesia Ali Faathir Rayhan/Devin Artha Wahyudi melaju ke babak 8 besar Badminton Asia Championship 2026 usai sukses mengalahkan wakil Thailand, Chaloempon Charoenkitamorn/Worrapol Thongsa-nga, melalui pertarungan tiga gim 22-20, 15-21, 21-15, Kamis (9/4/2026). Rekap hasil 32 besar Macau Open 2026 hari ini diwarnai kemenangan Faathir/Devin, Leo/Daniel, Tiwi/Fadia, dan Isyana/Rinjani, Selasa (16/6/2026). 
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Ringkasan Berita:
  • Indonesia meraih hasil cukup positif pada hari pertama Macau Open 2026, Selasa (16/6/2026)
  • Sebanyak empat wakil Merah Putih berhasil memastikan tiket ke babak 16 besar Macau Open 2026, yakni Faathir/Devin, Leo/Daniel, Tiwi/Fadia, dan Isyana/Rinjani 
  • Sementara itu, kekalahan dialami Putra/Bagas, Lanny/Apriyan, dan Christian Adinata

TRIBUNNEWS.COM - Kontingen badminton Indonesia mengawali hari pertama Macau Open 2026 dengan hasil yang cukup positif, Selasa (16/6/2026).

Sebanyak empat wakil Merah Putih berhasil memastikan tempat di babak 16 besar Macau Open 2026.

Pasangan pasangan ganda putra Ali Faathir Rayhan/Devin Artha Wahyudi menjadi wakil Indonesia terakhir yang tampil.

Bertanding di Macau East Asian Games Dome, Faathir/Devin yang berstatus unggulan keempat berhasil mengatasi perlawanan wakil Malaysia, Choong Hon Jian/Wong Vin Sean.

Faathir/Devin menyudahi perlawanan Choong/Wong dengan kemenangan 21-15, 20-22, 21-13.

Kemenangan atas Choong/Wong menjadi momen kebangkitan Faathir/Devin  setelah dalam dua turnamen sebelumnya selalu kalah di babak 32 besar, yakni Polytron Indonesia Open 2026 dan Australia Open 2026.

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MELAJU BABAK UTAMA - Pemain ganda putra Indonesia Ali Faathir Rayhan/Devin Artha Wahyudi berhasil mengamankan tiket ke babak utama Daihatsu Indonesia Masters 2026 setelah melalui laga kualifikasi yang ketat di Istora Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Selasa (20/1/2026).
MELAJU BABAK UTAMA - Pemain ganda putra Indonesia Ali Faathir Rayhan/Devin Artha Wahyudi berhasil mengamankan tiket ke babak utama Daihatsu Indonesia Masters 2026 setelah melalui laga kualifikasi yang ketat di Istora Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Selasa (20/1/2026). Rekap hasil 32 besar Macau Open 2026 hari ini diwarnai kemenangan Faathir/Devin, Leo/Daniel, Tiwi/Fadia, dan Isyana/Rinjani, Selasa (16/6/2026). (HO/IST/Dok: PBSI)
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Sebelumnya, Faathir/Devin mampu membuat kejutan ketika tampil di Kejuaraan Asia 2026.

Saat itu mereka mampu menembus perempat final Kejuaraan Asia 2026 sebelum dihentikan pasangan nomor satu Korea Selatan, Kim Won-ho/Seo Seung-jae, dengan skor 18-21 dan 16-21.

Selain Faathir/Devin, tiket 16 besar Macau Open 2026 juga berhasil diamankan Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin.

Leo/Daniel lolos 16 besar Macau Open 2026 tanpa bertanding setelah lawan mereka asal Denmark, Christian Faust Kjaer/Rasmus Kjaer, memutuskan mundur.

Adapun dua wakil Indonesia lainnya yang lolos 16 besar Macau Open 2026 berasal dari sektor ganda putri, yakni Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti dan Isyana Syahira Meida/Rinjani Kwinara Nastine.

Sementara itu, kekalahan dialami ganda putra Muh Putra Erwiansyah/Bagas Maulana dan ganda putri Lanny Tria Mayasari/Apriyani Rahayu.

Kekalahan juga dialami tunggal putra Indonesia, Christian Adinata, yang bertanding di babak kualifikasi.

Atlet yang akrab disapa Cea itu gagal melaju ke babak 32 besar Macau Open 2206 setelah kalah dari wakil Taiwan, Zhe Ying Wu, dengan skor 15-21 dan 10-21.

Rekap Hasil Wakil Indonesia di Macau Open 2026 Hari Pertama, Selasa (16/6/2026)

Babak Kualifikasi

  • MS: Christian Adinata vs Zhe Ying Wu (Taiwan), 15-21 dan 10-21
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Tags:
BWF World Tour
Ali Faathir Rayhan/Devin Artha Wahyudi
Macau Open 2026
Hasil Badminton Hari Ini
Badminton Indonesia
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