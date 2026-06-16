Ranking Resmi BWF: Alwi Farhan Panen Prestasi di Top 10 Dunia dan Pemuncak World Tour Ranking 2026

Ringkasan Berita: Gelar juara Australia Open 2026 mengantar Alwi Farhan untuk pertama kalinya menembus 10 besar ranking dunia BWF.

Tidak hanya itu, Alwi juga resmi memimpin sebagai top 1 di BWF World Tour Rankings atau race menuju BWF World Tour Finals 2026.

Di tengah lonjakan Alwi, sejumlah wakil Indonesia lainnya relatif stagnan, bahkan sektor ganda campuran mulai menghadapi ancaman gagal mengirim wakil ke World Tour Finals.

TRIBUNNEWS.COM - Performa luar biasa Alwi Farhan sepanjang musim 2026 akhirnya berbuah manis pada ranking BWF yang ia tempati.

Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia kelahiran Solo, Jawa Tengah ini menembus 10 besar ranking dunia BWF untuk pertama kalinya dalam kariernya.

Bukan itu saja, Alwi Farhan juga resmi menjadi pemuncak BWF World Tour Rankings atau race menuju BWF World Tour Finals 2026.

Lonjakan tersebut, terjadi setelah Alwi sukses menjuarai Australia Open 2026 pada Minggu (14/6/2026) lalu.

Dalam final di Quaycentre, Sydney, Alwi tampil dominan saat menundukkan wakil China, Dong Tian Yao, dua gim langsung 13-21, 13-21.

Gelar tersebut, menjadi trofi kedua Alwi di level BWF World Tour Super 500 musim ini setelah sebelumnya menjuarai Indonesia Masters 2026.

Rekomendasi Untuk Anda

Prestasi itu sekaligus mempertegas status Alwi sebagai salah satu pemain paling konsisten di sektor tunggal putra sepanjang tahun ini.

Tembus Top 10 Dunia untuk Pertama Kali

Tambahan poin dari Australia Open membuat Alwi naik ke posisi 10 besar ranking dunia dengan koleksi 70.369 poin.

Pencapaian tersebut, menjadi tonggak penting dalam karier pebulu tangkis berusia 21 tahun itu.

Untuk pertama kalinya sejak menembus level elite dunia, Alwi berhasil masuk jajaran 10 besar ranking BWF.

Kenaikan ranking tersebut, tidak datang secara instan. Sepanjang musim 2026, Alwi menunjukkan konsistensi luar biasa dengan rutin melaju jauh di turnamen-turnamen besar.

Selain menjuarai Indonesia Masters dan Australia Open, ia juga mencapai semifinal Singapore Open Super 750, perempat final All England, serta menjadi runner-up Swiss Open.

JUARA AUSTRALIAN OPEN - Alwi Farhan melakukan sujud syukur. Pebulutangkis tunggal putra Indonesia itu sukses menaklukkan wakil China, Dong Tian Yao, dua gim langsung 21-13, 21-13 pada partai final Australian Open 2026 di Sydney, Minggu (14/6), sekaligus mengamankan gelar juara. Dok: PBSI (Tribunnews.com/Dok: PBSI)

Baca juga: Media Malaysia: Dari Tangisan di Denmark, Alwi Farhan Balas dengan Gelar Australia Open 2026

Jadi Pemimpin Race ke World Tour Finals

Sorotan terbesar bukan hanya datang dari ranking dunia yang ditempati Alwi Farhan.

Alwi kini juga memimpin BWF World Tour Rankings dengan total 51.350 poin, mengungguli para pesaingnya dalam perebutan tiket menuju BWF World Tour Finals 2026.

Ranking Dunia adalah akumulasi 10 poin tertinggi dari seluruh turnamen resmi selama 52 minggu.