Pembangunan Tahap II IPTC Segera Dimulai, Perkuat Ekosistem Pembinaan Atlet Difabel Indonesia

Ringkasan Berita: Pembangunan IPTC Karanganyar memasuki tahap kedua, memprioritaskan Gedung Edukasi, GOR, dan fasilitas pendukung atlet.

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan pembangunan disesuaikan kebutuhan NPC Indonesia dan atlet

Tahap pertama telah selesai, menghadirkan fasilitas olahraga internasional serta asrama bagi atlet

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Proyek Indonesia Paralympic Training Center (IPTC) di Kelurahan Delingan, Kecamatan/Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah kini memasuki pembangunan tahap kedua.

Pembangunan Gedung Edukasi dan Gelanggang Olahraga (GOR) Tahap II dinilai lebih mendesak guna mendukung proses pembinaan atlet.

Hal itu diungkapkan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo saat kunjungan kerja ke IPTC pada Senin (15/6/2026).

Kunjungan ini dalam memastikan pembangunan fasilitas pelatihan atlet paralimpiade Indonesia berjalan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan.

Menurutnya, langkah tersebut diambil berdasarkan kebutuhan aktual yang disampaikan oleh National Paralympic Committee (NPC) Indonesia.

Selain pembangunan Gedung Edukasi berkapasitas sekitar 400 orang, pemerintah juga memprioritaskan pembangunan training center untuk cabang olahraga beregu, pembangunan sky bridge yang menghubungkan antarbangunan, serta penguatan sistem kelistrikan melalui penyediaan genset hybrid guna meningkatkan kenyamanan dan keamanan aktivitas para atlet.

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"Pasti kita bangun skybridge. Jadi nanti supaya teman-teman tidak kesulitan untuk moving (berpindah) ke tempat lainnya. Terkait genset hybrid, kemarin sebetulnya harusnya sudah ada, namun karena ada penambahan kuota daya, sempat ditunda. Sekarang ini menjadi prioritas," kata Dody.

Sebagai pelaksana pembangunan IPTC, PT Nindya Karya (Persero) menyambut baik arah pengembangan lanjutan yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan pengguna fasilitas.

Penyesuaian tersebut mencerminkan komitmen Nindya Karya dalam mendukung pemerintah pusat untuk memastikan setiap pembangunan memberikan manfaat yang optimal dan berkelanjutan bagi pembinaan atlet difabel Indonesia.

Pembangunan fasilitas tambahan ini akan melengkapi kawasan IPTC yang saat ini telah berdiri di atas lahan seluas lebih dari 80 ribu meter persegi dengan berbagai sarana olahraga berstandar internasional.

Fasilitas tersebut mencakup arena berbagai cabang olahraga paralimpiade, kolam renang, lapangan sepak bola, lintasan atletik, hingga hunian atlet yang dirancang untuk mendukung kenyamanan dan aksesibilitas.

Kunjungan ini menjadi momentum penting untuk memastikan bahwa setiap tahapan pengembangan IPTC tetap berorientasi pada kebutuhan para atlet.

Melalui sinergi antara pemerintah, NPC Indonesia, dan Nindya Karya, kawasan ini terus dikembangkan sebagai pusat pembinaan olahraga paralimpiade yang modern, inklusif, dan berstandar internasional.

Lebih dari sekadar proyek konstruksi, IPTC merupakan ruang tumbuh bagi atlet-atlet difabel Indonesia untuk mengasah kemampuan, membangun kepercayaan diri, dan mempersiapkan diri menghadapi kompetisi tingkat dunia.

Menjadi kebanggaan tersendiri bagi Nindya Karya menjadi bagian dalam menghadirkan fasilitas olahraga berstandar internasional yang mendukung kemajuan olahraga paralimpiade nasional yang membuka peluang lahirnya prestasi-prestasi baru bagi bangsa.