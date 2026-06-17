Tes Motor MotoGP 2027: Marc Marquez Pimpin Ducati, Gambaran Line-up Pembalap Musim Depan

Ringkasan Berita: Marc Marquez dan Fermin Aldeguer didelegasikan oleh Ducati untuk menguji motor 850cc dalam tes privat di Sirkuit Brno

Perubahan massal komposisi pembalap menjelang musim 2027 memicu dilema bagi pabrikan

Pengujian ini berlangsung tertutup tanpa media dan bisa jadi gambaran line-up pembalap di MotoGP 2027

TRIBUNNEWS.COM - Sirkuit Brno bersiap menjadi saksi sejarah bergulirnya era baru. Marc Marquez bersama talenta muda potensial tim Gresini, Fermin Aldeguer, dipastikan bakal memimpin Ducati dalam sesi tes motor 850cc pada hari Senin (22/6/2026) mendatang.

Uji coba resmi di Brno ini menjadi kesempatan perdana bagi para pembalap reguler untuk merasakan langsung sensasi motor MotoGP era baru di masa depan.

Motor-motor prototipe ini akan tampil sangat berbeda dibanding generasi sekarang karena kapasitas menyusut menjadi 850cc, penghapusan perangkat pengatur ketinggian motor (ride-height device) yang selama ini memicu kontroversi, pengurangan aspek aerodinamika secara signifikan, serta adaptasi penuh terhadap ban anyar lansiran Pirelli.

Ini adalah rombakan regulasi teknis terbesar demi mengembalikan fokus balapan pada kemurnian talenta sang pembalap di atas lintasan.

Tes Resmi MotoGP 2027 Mode Eksklusif

Tidak semua pembalap bisa mencicipi tes di Brno dengan motor 850cc. Keterbatasan jumlah motor prototipe serta alokasi ban yang disediakan oleh pabrikan membuat slot pengujian menjadi sangat eksklusif.

Kabar yang beredar kuat menyebutkan bahwa setiap pabrikan hanya diizinkan untuk menurunkan maksimal dua pembalap saja dalam sesi sakral ini.

lihat foto ALEX MARQUEZ ALDEGUER - Pembalap MotoGP 2025, #73 Alex Marquez, #93 Marc Marquez, #54 Fermin Aldeguer finis tiga besar di Sprint Race MotoGP Prancis 2025 di Sirkuit Le Mans pada 10 Mei 2025. (Foto: Laman MotoGP).

Rekomendasi Untuk Anda

Situasi di paddock kian memanas lantaran menentukan siapa yang berhak menunggangi motor baru ini bukanlah perkara mudah.

Pabrikan dihadapkan pada pilihan sulit antara membagikan data rahasia pengembangan masa depan kepada pembalap yang sudah dipastikan hengkang pada akhir musim, atau menahannya demi menjaga kerahasiaan dapur pacu mereka dari intaian rival.

Kondisi ini kian rumit mengingat gelombang perpindahan pembalap menjelang musim 2027 begitu masif.

Lima tim pabrikan utama dipastikan bakal melakukan minimal satu pergantian komposisi pembalap.

Bahkan, raksasa otomotif seperti Honda diproyeksikan bakal merombak total barisan pembalap pabrikan mereka dengan wajah-wajah baru secara keseluruhan.

Baca juga: MotoGP Ceko 2026: Pembuktian Kondisi Bahu Marc Marquez dan Peluangnya Juara Dunia

Gambaran Line-up Pembalap MotoGP 2027?

Melansir laporan GPone, kubu Ducati mengambil langkah taktis. Mereka memilih dua pembalap yang sudah dipastikan tetap setia menunggangi Desmosedici pada musim depan untuk tes di Brno.

Pilihan tersebut jatuh pada Marquez yang didampingi andalan Gresini, Fermin Aldeguer. Pilihan ini dinilai paling aman untuk mengamankan data pengembangan tanpa takut bocor ke pihak kompetitor.

Di sisi lain, situasi membingungkan justru melanda kubu Honda. Sejauh ini, pembalap pemula (rookie) tim LCR, Diogo Moreira, merupakan satu-satunya pembalap aktif Honda yang kontraknya telah terkonfirmasi untuk musim 2027.

Kendati demikian, Honda Racing Corporation (HRC) tampaknya ragu dan disinyalir lebih condong untuk menurunkan duet pembalap pabrikan mereka saat ini, Joan Mir dan Luca Marini, meskipun keduanya santer dikabarkan bakal angkat kaki dari tim pada penghujung musim nanti.