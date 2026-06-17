Di Hari Ulang Tahun, Legenda MotoGP asal Italia Meminta Marc Marquez Pensiun Saja

Ringkasan Berita: Legenda MotoGP Giacomo Agostini menilai perkembangan teknologi telah mengubah dunia balap motor modern

Dalam wawancara saat ulang tahunnya yang ke-84, Giacomo Agostini membandingkan MotoGP masa lalu dan masa kini

Sembari bercanda, Giacomo Agostini meminta Marc Marquez segera pensiun agar tak bisa memecahkan rekornya

TRIBUNNEWS.COM - Legenda balap asal Italia, Giacomo Agostini, membagikan pandangannya mengenai perkembangan MotoGP modern bertepatan dengan ulang tahunnya yang ke-84. Uniknya, Ago, sapaan akrab Giacomo Agostini akan meminta Marc Marquez segera pensiun.

Pemegang gelar juara dunia MotoGP terbanyak itu merayakan momen spesial dengan berbicara tentang kecintaannya terhadap dunia balap, sekaligus memperkenalkan museum pribadinya yang telah direnovasi di Bergamo.

Dalam kesempatan itu, Agostini juga membandingkan era balap yang pernah dijalaninya dengan kondisi saat ini, termasuk memberikan penilaian terhadap Marc Marquez.

Agostini menilai teknologi telah mengubah wajah balap motor secara signifikan. Menurutnya, pada masa lalu peran pembalap dan mekanik jauh lebih dominan dibanding sekarang.

MARC MARQUEZ - Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, ketika mengarungi sesi Practice MotoGP Hungaria 2026 di Sirkuit Balaton Park pada 5 Juni 2026. (Foto: Ducati) (Ducati Lenovo)

“Dulu adalah masa yang luar biasa karena pembalap dan mekanik benar-benar menjadi faktor utama. Sekarang teknologi dan komputer memberikan banyak bantuan," buka Agostini dikutip dari laman GPOne.

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"Menang tetap sulit, tetapi ada sebagian peran yang telah diambil alih oleh teknologi. Pada era saya, sebagian besar kemenangan ditentukan oleh kemampuan pembalap, bukan teknologi,” ujar Agostini.

Meski demikian, pria yang mengoleksi banyak gelar juara dunia itu mengakui bahwa kemajuan teknologi juga membawa dampak positif, terutama dalam aspek keselamatan.

Ia menyoroti peningkatan standar keamanan melalui pengembangan sirkuit, helm, hingga pakaian balap modern yang kini dilengkapi teknologi airbag.

“Keselamatan jauh lebih baik dibandingkan masa lalu. Lintasan lebih aman, perlengkapan balap lebih canggih, dan teknologi seperti airbag memberikan perlindungan tambahan bagi pembalap." sambung pemilik 15 gelar juara dunia MotoGP.

"Namun saya tetap merindukan suasana kekeluargaan yang lebih kuat pada era dulu. Balap motor terasa lebih manusiawi. Sekarang olahraga ini jauh lebih komersial dan berorientasi bisnis,” katanya.

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Minta Marquez Cepat Pensiun

Dalam wawancara tersebut, Agostini juga menanggapi peluang Marc Marquez untuk memecahkan sejumlah rekor yang masih ia pegang hingga saat ini.

Menurut Agostini, setiap rekor pada akhirnya memang dibuat untuk dilampaui, meski ia mengakui tetap bangga selama catatan tersebut masih menjadi miliknya.

“Rekor memang dibuat untuk dipecahkan. Tentu saja saya senang selama rekor itu masih menjadi milik saya. Jika suatu saat ada yang memecahkannya, saya berharap masih bisa merayakannya bersama.

Sembari bercanca, Agostini yang memang sangat memfavoritkan Marc Marquez, meminta empunya nomor #93 itu segera gantung helm.