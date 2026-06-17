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Marc Marquez Diramal Tak Lanjut Balapan pada 2027, Acosta Bersiap Lanjutkan Kejayaan Spanyol

Mantan pembalap sekaligus jurnalis asal Spanyol meyakini Marc Marquez akan mengakhiri kariernya pada 2027, Acosta bersiap lanjutkan estafet.

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Penulis: Niken Thalia
Editor: Dwi Setiawan
zoom-in Marc Marquez Diramal Tak Lanjut Balapan pada 2027, Acosta Bersiap Lanjutkan Kejayaan Spanyol
Laman Resmi MotoGP
PERKENALAN MARC MARQUEZ - Launching tim Ducati untuk MotoGP 2026 yang melibatkan Marc Marquez dan Pecco Bagnaia di Resor Ski Madonna Di Campiglio, Italia, Senin (19/1) waktu setempat. Marquez diramal mengakhiri kariernya pada 2027. (Foto Arsip Januari 2026). Laman Resmi MotoGP 
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Ringkasan Berita:

TRIBUNNEWS.COM - Masa depan Marc Marquez diulas mantan pembalap sekaligus jurnalis asal Spanyol, Jaime Alguersuari, yang meyakini bahwa perjalanan kariernya MotoGP tidak akan berlangsung terlalu lama.

Alguersuari berani memprediksi bahwa musim 2026 akan menjadi penutup sebuah era panjang yang dimulai sejak masa Angel Nieto.

Menurutnya, Marquez akan memilih pensiun pada akhir musim 2026 dan tidak akan melanjutkan kariernya pada musim berikutnya.

Pernyataan tersebut ia sampaikan saat menjadi tamu dalam kanal YouTube Fast and Curious yang dikutip Motosan.

Dalam pandangannya, Marquez adalah sosok yang menutup lingkaran besar kejayaan pembalap Spanyol yang telah berlangsung selama hampir tujuh dekade.

lihat fotoMARC MARQUEZ - Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, ketika mengarungi sesi Practice MotoGP Hungaria 2026 di Sirkuit Balaton Park pada 5 Juni 2026. (Foto: Ducati)
MARC MARQUEZ - Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, ketika mengarungi sesi Practice MotoGP Hungaria 2026 di Sirkuit Balaton Park pada 5 Juni 2026. (Foto: Ducati)

"Marc Marquez sedang menutup sebuah siklus, siklus yang paling indah dan tak tergantikan, saya ulangi, tak tergantikan, yang dimulai dari era Angel Nieto," kata Alguersuari.

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"Marc sedang menutupnya. Dari akhir 1960-an hingga 2026, karena itu pendapat saya. Pada 2027, dengan cinta dan penghormatan yang luar biasa dari semua orang, dia akan pensiun, saya pastikan."

Menurut Alguersuari, setelah era Marquez berakhir, tongkat estafet kejayaan Spanyol akan diteruskan oleh Pedro Acosta dan sejumlah talenta muda lainnya seperti Maximo Quiles.

"Marc menutup lingkaran itu, lalu datang Pedro Acosta, kemudian Máximo Quiles, dan beberapa pembalap lain yang bercita-cita mengikuti jejak Pedro," ujarnya.

Marc Marquez Tak Ada Lagi yang Harus Dibuktikan

Alguersuari memiliki alasan tersendiri mengapa ia yakin Marquez tidak akan bertahan hingga 2027.

Baginya, pembalap bernomor #93 itu sudah terlalu banyak berkorban dan tidak memiliki banyak hal lagi untuk dikejar.

"Saya tidak berpikir Marc akan bertahan pada 2027. Dia tidak akan menyakiti dirinya sendiri lagi," kata Alguersuari.

"Usianya akan 34 tahun, itu masuk akal. Dia sudah cukup. Selain itu, dia hanya bisa kehilangan, tidak ada lagi yang bisa dia dapatkan."

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Pria berusia 50 tahun itu juga menyinggung ambisi Acosta yang disebutnya ingin membuktikan diri dengan mengalahkan Marquez secara langsung.

Menurut Alguersuari, jika keduanya berada di atas motor yang sama, persaingan mereka justru akan menjadi sangat sengit karena memiliki karakter yang mirip.

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Tags:
Marc Marquez
Marquez
Pedro Acosta
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Jaime Alguersuari
Spanyol
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