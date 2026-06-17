Sorotan MotoGP Ceko 2026: Ujian Marc Marquez, Aprilia dan Pola Juara di Sirkuit Brno yang Unik
Ujian Marquez jelang MotoGP Ceko 2026 dimulai dari ancaman kebangkitan Aprilia dan sulitnya mencetak kemenangan beruntun di Brno
Penulis:
Niken Thalia
Editor:
Muhammad Nursina Rasyidin
Ringkasan Berita:
TRIBUNNEWS.COM - MotoGP Ceko 2026 di Sirkuit Brno akhir pekan ini mulai Jumat (19/6/2026) hingga Minggu (21/6/2026) menghadirkan sejumlah cerita menarik yang layak dinanti.
Salah satunya adalah upaya Marc Marquez untuk membuktikan bahwa kemenangan yang diraihnya di Hungaria beberapa waktu lalu bukan sekadar kebetulan.
Pembalap Ducati Lenovo itu datang ke Brno dengan status juara bertahan setelah berhasil menjadi yang terbaik pada edisi 2025.
Kemenangan tersebut membuat Marquez menjadi satu-satunya penghuni grid MotoGP 2026 yang pernah merasakan manisnya berdiri di podium tertinggi Brno.
Namun, perjalanan Baby Alien kali ini diprediksi tidak akan semudah tahun lalu. Selain kondisi fisiknya yang belum sepenuhnya pulih, kekasih Gemma Pinto harus menghadapi karakteristik lintasan Brno yang berbeda dengan Hungaria.
Ujian Marc Marquez di Sirkuit Brno
Keberhasilan Marc Marquez di Hungaria memang menjadi suntikan kepercayaan diri besar. Akan tetapi, ada faktor lain yang ikut membantunya saat itu.
Layout Sirkuit Hungaria lebih didominasi tikungan ke kiri, sesuatu yang selama ini dikenal sebagai salah satu kekuatan utama pembalap bernomor #93 tersebut.
Situasinya berbeda di Brno. Sirkuit legendaris di Republik Ceko itu memiliki karakter yang lebih seimbang dengan delapan tikungan ke kanan dan enam tikungan ke kiri.
Baca juga: Marc Marquez Diramal Tak Lanjut Balapan pada 2027, Acosta Bersiap Lanjutkan Kejayaan Spanyol
Komposisi tersebut membuat mayoritas pembalap bisa merasa nyaman. Artinya, keuntungan yang biasanya dimiliki Marquez saat menghadapi banyak tikungan ke kiri tidak akan terlalu dominan di Brno.
Meski demikian, jika mampu beradaptasi dengan baik, bukan tidak mungkin kisah indah yang dimulai di Hungaria dapat berlanjut di Republik Ceko.
Aprilia Siap Bangkit dan Kejar Kemenangan Bersejarah
Sorotan lain yang tak kalah menarik datang dari Aprilia.
Pabrikan asal Noale itu tentu ingin segera bangkit setelah hasil buruk yang mereka alami pada MotoGP Hungaria.
Kecelakaan yang dialami Marco Bezzecchi maupun Jorge Martin membuat mereka gagal memaksimalkan peluang dalam perebutan poin.
Padahal, RS-GP musim ini tampil sangat kompetitif dan menjadi salah satu motor terbaik di grid MotoGP 2026.
Status Aprilia sebagai pemimpin klasemen sementara kejuaraan dunia menjadi bukti bahwa mereka memiliki kecepatan untuk kembali bersaing memperebutkan kemenangan.