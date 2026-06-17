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Senyum Alwi Farhan Tampak Lepas di Pelatnas, Kini Terapkan Filosofi Hidup Ala Ketapel

Tidak ada lagi wajah muram yang beberapa waktu lalu sempat menyelimuti pebulutangkis tunggal putra Indonesia tersebut.

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Penulis: Abdul Majid
zoom-in Senyum Alwi Farhan Tampak Lepas di Pelatnas, Kini Terapkan Filosofi Hidup Ala Ketapel
Tribunnews.com/Abdul Majid
RAIH JUARA - Pebulutangkis tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan saat diwawancarai usai menjuarai Australian Open 2026 di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta, Rabu (17/6/2026). Tribunnews/Abdul Majid 
Memuat video…

Senyum Alwi Farhan Tampak Lepas di Pelatnas, Kini Terapkan Filosofi Hidup Ala Ketapel

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdul Majid

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Suasana Pelatnas PBSI Cipayung, Jakarta, Rabu (17/6/2026) pagi itu terasa seperti biasa.

Beberapa atlet menjalani rutinitas latihan, keluar masuk lapangan dengan perlengkapan yang masih melekat di tubuh mereka.

Namun ada satu sosok yang tampak berbeda. Dia adalah Alwi Farhan, pemaini tunggal putra Tim Bulutangkis Indonesia.

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Senyum Alwi Farhan terlihat lebih lepas.

Langkahnya ringan saat menghampiri awak media.

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Sesekali ia melontarkan candaan, membuat suasana wawancara berlangsung santai.

Tidak ada lagi wajah muram yang beberapa waktu lalu sempat menyelimuti pebulutangkis tunggal putra Indonesia tersebut.

Maklum, Alwi baru saja membawa pulang gelar juara Australian Open 2026.

Bagi sebagian orang, kemenangan itu mungkin hanya satu gelar Super 500 dalam kalender BWF World Tour.

Namun bagi Alwi, trofi tersebut memiliki makna yang jauh lebih dalam. 

Gelar itu menjadi simbol kebangkitannya setelah melewati periode yang ia sebut sebagai salah satu masa terberat dalam kariernya.

Semua bermula setelah Piala Thomas 2026.

Saat itu, Alwi mengaku menerima banyak kritik hingga hujatan yang menurutnya sudah berada di luar konteks. 

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Sumber: Tribunnews.com
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Tags:
Alwi Farhan
Pelatnas Cipayung
PBSI
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