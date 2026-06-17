Update Hasil Macau Open 2026: Bagas Shujiwo Jadi Mimpi Buruk Lee Zii Jia, Tunggal Putra Menyala

Ringkasan Berita: Dua wakil tunggal putra Indonesia menunjukkan performa impresif di babak 32 besar Macau Open 2026, Rabu (17/76/2026)

Muhammad Yusuf memastikan tiket ke babak 16 besar Macau Open 2026 setelah mengalahkan wakil Taiwan, Kuo Kuan Lin, dengan skor 21-12 dan 21-9

Sementara itu, Prahdiska Bagas Shujiwo menyingkirkan wakil Malaysia, Lee Zii Jia, lewat kemenangan 21-12, 22-20

TRIBUNNEWS.COM - Update hasil babak 32 besar Macau Open 2026 sektor tunggal putra diwarnai laju positif dua wakil Indonesia, yakni Prahdiska Bagas Shujiwo dan Muhammad Yusuf, Rabu (17/6/2026).

Bertempat di Macau East Asian Games Dome, Bagas dan Yusuf sukses mengamankan tiket ke babak 16 besar Macau Open 2026 setelah meraih kemenangan meyakinkan atas lawannya masing-masing.

Yusuf yang tanding lebih dulu berhasil mengatasi perlawanan wakil Taiwan, Kuo Kuan Lin, dua gim langsung dengan skor 21-12 dan 21-9.

Setelahnya, giliran Bagas yang tampil impresif saat menghadapi tunggal putra Malaysia peraih medali perunggu Olimpiade Paris 2024, Lee Zii Jia.

Bagas yang berstatus unggulan ketujuh tampil solid hingga akhirnya mampu meredam perlawanan sengit Lee Zii Jia dan menutup laga dengan kemenangan 21-12, 22-20.

Tunggal putra Indonesia masih berpotensi menambah wakil di babak 16 besar Macau Open 2026 melalui Richie Duta Richardo yang belum menjalani pertandingan.

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Di babak 32 besar Macau Open 2026, Richie akan menghadapi wakil India, Kiran George.

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MENANG DI ISTORA - Lee Zii Jia memberikan keterangan kepada media usai meraih kemenangan pada babak pertama Indonesia Masters 2026 di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (21/1/2026). Update hasil 32 besar Macau Open 2026 diwarnai kemenangan Prahdiska Bagas Shujiwo dan Muhammad Yusuf, sedangkan langkah Lee Zii Jia terhenti, Rabu (17/76/2026). (Tribunnews.com/Alfarizy Ajie Fadhillah)

Tunggal Putra Menyala

Lolosnya Bagas dan Yusuf menghadirkan peluang menarik bagi tunggal putra Indonesia di Macau Open 2026.

Berada di bagan yang sama, Bagas dan Yusuf berpotensi bertemu di babak semifinal.

Bahkan, ada peluang all Indonesian final apabila Bagas, Yusuf, dan Richie mampu menjaga konsistensi performa mereka sepanjang turnamen.

Harapan besar pun tertuju kepada Bagas dkk untuk melanjutkan tongkat estafet juara tunggal putra Indonesia di Macau Open yang sebelumnya diraih Alwi Farhan pada 2025.

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Tren Negatif Lee Zii Jia Belum Berakhir

Di sisi lain, kekalahan dari Bagas membuat tren negatif Lee Zii Jia terus berlanjut.

Lee Zii Jia saat ini memang masih berupaya mengembalikan performa terbaiknya setelah sempat mengalami cedera punggung yang mengganggu penampilannya.

Sejauh ini, Lee Zii Jia belum mampu menunjukkan konsistensi dan beberapa kali tersingkir di babak-babak awal.

Sebelum gagal di Macau Open 2026, ia lebih dulu terhenti di babak 32 besar Malaysia Open 2026, India Open 2026, Swiss Open 2026, Thailand Open 2026, dan Australian Open 2026.

Selain itu, Lee Zii Jia tersingkir di babak 16 besar Indonesia Masters 2026, perempat final Thailand Masters 2026, serta gagal melewati fase kualifikasi Orleans Masters 2026.

Hasil di Macau Open 2026 semakin menegaskan bahwa Lee Zii Jia masih membutuhkan waktu untuk kembali ke level permainan terbaiknya.

(Tribunnews.com/Isnaini)