Alwi Farhan Kini Bidik Gelar Super 750 dan 1000 Seusai Juara Australian Open 2026

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdul Majid

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pebulutangkis tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan, tak ingin terlena setelah menjuarai Australian Open 2026 dan menembus peringkat 10 besar dunia untuk pertama kalinya dalam kariernya.

Pencapaian tersebut menjadi tonggak penting bagi Alwi.

Namun, pemain berusia 21 tahun itu menegaskan masih memiliki target yang lebih tinggi, yakni meraih gelar di level BWF World Tour Super 750 dan Super 1000.

Kesuksesan di Australia diraih Alwi setelah melewati periode penuh tekanan dalam beberapa bulan terakhir.

Bahkan saat menjalani pertandingan di Australian Open, detak jantungnya sempat menyentuh angka 200 denyut per menit.

Rekomendasi Untuk Anda

Alwi menilai kondisi tersebut merupakan bagian dari dinamika yang biasa dihadapi atlet profesional.

“Sebenarnya heart rate 200 itu bukan pertama kali. Saya pernah mencapai 213 saat menjadi juara World Junior Championships. Menurut saya itu cukup normal. Semua atlet pasti pernah merasakan hal seperti itu,” ujar Alwi saat ditemui di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Di balik penampilannya yang terlihat tenang di lapangan, Alwi mengakui dirinya tetap bergulat dengan berbagai tekanan dan ekspektasi yang datang dari luar.

“Kelihatannya mungkin saya lebih tenang, tapi sebenarnya banyak hal yang ada di pikiran saya. Banyak orang yang tidak tahu apa yang saya rasakan. Namun saya mencoba mengontrol semuanya,” ujarnya.

Lebih lanjut, pemain yang baru saja bangkit dari keterpurukan pasca-Piala Thomas 2026 itu juga mengaku belajar banyak dari kritik yang diterimanya.

Menurutnya, kritik justru menjadi bagian penting dalam proses pendewasaan sebagai atlet.

“Semua itu membuat saya menjadi lebih baik. Jadi tidak ada masalah. Saya tidak mengambilnya secara personal atau merasa kesal. Memang itu bagian dari tugas saya sebagai atlet,” kata Alwi.

Dengan status baru sebagai penghuni 10 besar dunia, Alwi kini mengalihkan fokus ke target berikutnya.