Jagokan Portugal Juara Piala Dunia 2026, Alwi Farhan: For The Last Dance, Ronaldo Harus Juara
Bagi Alwi, sosok yang benar-benar membekas dalam perjalanan hidupnya tetaplah Ronaldo.
Penulis:
Abdul Majid
Editor:
Hasiolan Eko P Gultom
Jagokan Portugal Juara Piala Dunia 2026, Alwi Farhan: For The Last Dance, Ronaldo Harus Juara
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdul Majid
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pebulutangkis tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan menjawab secara rinci seluruh pertanyaan mengenai perkembangan dirinya di bulutangkis hingga target kedepan usai menjalani latihan di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Namun di sela wawancara, muncul pertanyaan ringan mengenai jagoan dirinya di Piala Dunia 2026.
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Begitu mendengar pertanyaan tersebut Senyum Alwi Farhan langsung melebar. Responnya berbeda.
Lebih cepat, lebih antusias.
“Ngikutin Piala Dunia?" tanya wartawan.
Alwi langsung mengangguk.
"Ngikutin," jawabnya singkat.
Pertanyaan berikutnya membuat senyumnya semakin lebar.
"Jago siapa?"
Tanpa berpikir lama, juara Australian Open 2026 itu langsung mengangkat jari telunjuk ke atas sambil menatap langit-langit ruangan.
"Ronaldo. For the last dance. Bismillah," ujarnya mantap.
Jawaban itu seolah menunjukkan bahwa di balik sosok Alwi sebagai pebulutangkis elite Indonesia, ada seorang penggemar berat Cristiano Ronaldo yang masih menyimpan harapan melihat sang idola mengangkat trofi terbesar di panggung sepakbola dunia.
Ketika ditanya apakah dirinya mendukung Portugal atau Ronaldo, Alwi kembali memberikan jawaban yang jujur.