Makna Sujud Syukur Alwi Farhan: Simpati Buat Ginting dan Beratnya Beban yang Tak Bisa Ditanggung Sendiri

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdul Majid

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sesaat setelah memastikan gelar juara Australian Open 2026 usai mengalahkan wakil China, Dong Tian Yao, Alwi Farhan langsung meluapkan rasa bangganya.

Alwi bahkan memilih menjatuhkan diri ke lantai lapangan.

Kedua tangannya menopang tubuh, sementara dahinya menyentuh permukaan arena pertandingan. Sujud syukur.

Momen itu menjadi penutup sempurna dari perjalanan panjang yang dilalui tunggal putra Indonesia tersebut dalam beberapa bulan terakhir.

Di balik senyum yang terlihat saat naik podium juara, tersimpan rasa lelah, tekanan, dan perjuangan yang tidak selalu terlihat oleh publik.

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Australian Open 2026 bukan sekadar gelar Super 500 bagi Alwi. Turnamen itu menjadi titik balik setelah periode yang tidak mudah sejak Piala Thomas 2026.

Setelah itu, ia juga harus menelan kekecewaan karena gagal meraih gelar juara di Singapore Open dan Indonesia Open.

Namun Alwi memilih untuk terus melangkah.

Saat ditanya mengenai arti selebrasi dan sujud syukur yang selalu ia lakukan setelah meraih kemenangan, jawaban Alwi jauh dari urusan teknik atau strategi pertandingan.

Ia justru berbicara tentang keyakinan dan tempatnya bersandar ketika tekanan datang dari berbagai arah.

“Saya sangat berserah kepada Allah SWT. Saya merasa tidak bisa menanggung semua ini sendirian," ujar Alwi di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Bagi pemain yang kini menembus jajaran elite dunia tersebut, menjadi atlet bukan hanya soal latihan keras dan persaingan di lapangan.

Ada beban yang sering kali tidak terlihat. Ada ekspektasi, kritik, dan ketakutan yang harus dihadapi seorang diri.