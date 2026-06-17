Kirim 26 Atlet Muda ke Asia Junior Championships 2026, PBSI Tugaskan Tim 'Mata-mata'

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdul Majid

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PP PBSI resmi melepas tim bulutangkis junior Indonesia yang akan berlaga di ajang Badminton Asia Junior Championships (AJC) 2026.

Sebanyak 26 atlet terbaik Indonesia siap mengemban misi Merah Putih pada kejuaraan yang akan berlangsung di Yatsushiro, Kumamoto, Jepang.

AJC 2026 akan digelar dalam dua fase, yakni nomor beregu pada 26-30 Juni dan nomor individu pada 1-5 Juli mendatang.

Tim Indonesia dijadwalkan bertolak ke Jepang pada 24 Juni 2026.

Sekretaris Jenderal PP PBSI, Ricky Soebagdja, berharap para atlet mampu menunjukkan kemampuan terbaik setelah menjalani rangkaian persiapan yang panjang di Pelatnas Cipayung.

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“Hari ini kami melepas 26 atlet junior menuju Badminton Asia Junior Championships 2026. Mereka adalah atlet-atlet terbaik yang siap membela Indonesia,” kata Ricky dalam acara pelepasan tim di Pelatnas Cipayung, Jakarta Timur, Rabu (17/6/2026).

Ricky menegaskan bahwa seluruh persiapan yang telah dijalani para atlet harus dibuktikan di lapangan melalui semangat juang dan kerja keras.

“Saya berpesan dengan hal yang sudah baik dari mulai pemanggilan dan persiapan di sini, tinggal bagaimana menunjukkan di lapangan nanti. Semangat, daya juang harus diperlihatkan dan harus selalu memberikan yang terbaik,” ujarnya.

Sementara itu, Manajer tim Indonesia, Eskar Denatara, mengungkapkan bahwa kondisi skuad saat ini berada dalam tren positif.

Menurutnya, para pemain yang merupakan kombinasi atlet pelatnas dan klub mampu beradaptasi dengan baik selama pemusatan latihan.

“Kalau kami lihat, kami pantau hari per hari, progress-nya bagus artinya anak-anak siap tempur. Bukan hanya secara teknik dan fisik, tapi kami juga maintain terus bagaimana aspek psikis mereka, kami lakukan kelas-kelas bersama tim psikolog PBSI,” ujar Eskar.

Pemusatan latihan yang telah memasuki hari ke-30 dinilai berjalan efektif.

Selain menempa kemampuan teknis dan fisik, PBSI juga memberikan perhatian khusus terhadap kesiapan mental para atlet yang akan menghadapi tekanan bertanding di level Asia.