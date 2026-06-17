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Tim Junior Indonesia Gelar Simulasi Beregu Jelang AJC 2026: Fokus ke Adaptasi Aturan Baru

Manajer tim Indonesia, Eskar Denatara, mengatakan simulasi tersebut menjadi bagian penting dalam pembiasaan atlet

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Penulis: Abdul Majid
zoom-in Tim Junior Indonesia Gelar Simulasi Beregu Jelang AJC 2026: Fokus ke Adaptasi Aturan Baru
Tribunnews.com/Dok: PBSI
GELAR SIMULASI PERTANDINGAN - Tim bulutangkis junior Indonesia terus mematangkan persiapan jelang tampil di Badminton Asia Junior Championships (AJC) 2026. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menggelar simulasi pertandingan beregu di Pelatnas PBSI Cipayung, Jakarta Timur, Rabu (17/6/2026). Dok: PBSI 
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Tim Junior Indonesia Gelar Simulasi Beregu Jelang AJC 2026: Fokus ke Adaptasi Aturan Baru

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdul Majid

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim bulutangkis junior Indonesia terus mematangkan persiapan jelang tampil di Badminton Asia Junior Championships (AJC) 2026.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah menggelar simulasi pertandingan beregu di Pelatnas PBSI Cipayung, Jakarta Timur, Rabu (17/6/2026).

Sebanyak 20 atlet dibagi ke dalam dua tim, yakni Garuda dan Rajawali, untuk merasakan atmosfer pertandingan beregu yang akan dihadapi di Yatsushiro, Kumamoto, Jepang.

Simulasi berlangsung sengit dan berakhir dengan kemenangan tim Garuda atas Rajawali dengan skor 55-36, 52-55, dan 55-54.

Tim Garuda diperkuat sejumlah pemain andalan seperti Fardhan Rainanda Joe, Jolin Angelia, dan Muhammad Rizki Mubarrok.

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Sementara tim Rajawali diperkuat Radithya Bayu Wardhana, Mayla Cahya Afilian Pratiwi, serta Selsi Josika.

Manajer tim Indonesia, Eskar Denatara, mengatakan simulasi tersebut menjadi bagian penting dalam pembiasaan atlet menghadapi format beregu yang berbeda dengan turnamen individu yang lebih sering mereka jalani.

“Tujuan simulasi ini yang pertama tentu membiasakan anak-anak bagaimana suasana pertandingan beregu ini yang juga bukan hal yang sering mereka hadapi. Keberadaan simulasi ini kami berikan agar mereka terbiasa dengan hawa pertandingan beregu,” ujar Eskar.

Selain membangun chemistry dan mental bertanding, simulasi juga dimanfaatkan untuk memahami perubahan regulasi yang diterapkan pada nomor beregu AJC 2026.

Menurut Eskar, perubahan aturan kali ini cukup signifikan sehingga tidak hanya atlet yang harus beradaptasi, tetapi juga tim pelatih dalam menyusun strategi pertandingan.

“Yang kedua, menyesuaikan aturan yang berlaku, karena secara aturan juga lumayan banyak perubahan termasuk scoring. Sehingga anak-anak ini harus menyesuaikan dengan itu, siap dengan itu. Tapi bukan hanya untuk atlet, pelatih juga harus menyesuaikan karena ada ruang untuk melakukan substitusi di gim kedua dan juga gim ketiga sesuai dengan kebutuhan," jelasnya.

“Ini juga pelatih harus jeli bahwa di dalam pertandingan melihat komposisi kekuatan lawan, itu kami mengatur strategi biar lebih paripurna,” lanjut Eskar.

Pada AJC 2026, nomor beregu kembali menggunakan format berbeda dibanding edisi sebelumnya. Meski masih menerapkan sistem relay point, pertandingan kini dimainkan dalam format tiga set dengan target 55 poin di setiap set.

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Tags:
Tim Bulutangkis Indonesia
Asia Junior Championships (AJC)
PBSI
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