Indra Wijaya Ungkap Kunci Kebangkitan Alwi Farhan hingga Juara Australian Open 2026

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdul Majid

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pelatih tunggal putra Indonesia, Indra Wijaya, memberikan apresiasi tinggi kepada Alwi Farhan setelah sukses merebut gelar juara Australian Open 2026.

Menurut Indra, pencapaian pebulutangkis berusia 21 tahun itu tidak diraih dengan mudah.

Alwi harus melalui periode sulit setelah penampilannya di Thomas Cup 2026 yang membuat sektor tunggal putra Indonesia terpukul.

Selain itu, Alwi juga belum mampu meraih hasil maksimal pada dua turnamen sebelumnya, yakni Singapore Open dan Indonesia Open 2026.

Namun, kerja keras dan proses yang dijalani akhirnya membuahkan hasil manis dengan gelar juara di Australia.

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“Performanya cukup stabil. Stabil dalam arti dari awal sampai final bisa menjaga performanya dan akhirnya menjadi juara. Saya rasa peningkatan kestabilannya kemarin cukup bagus,” kata Indra Wijaya di Pelatnas PBSI Cipayung, Jakarta Timur, Rabu (17/6/2026).

Indra mengakui kegagalan Indonesia di Thomas Cup 2026 menjadi pukulan berat bagi para pemain tunggal putra, termasuk Alwi.

Meski demikian, ia bersyukur anak didiknya mampu bangkit dan menjadikan pengalaman tersebut sebagai motivasi.

“Seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya, kekalahan di Thomas Cup memang menjadi pukulan yang cukup berat. Meskipun saya pernah bilang kalah dari Prancis bukan sesuatu yang memalukan, tetapi tidak bisa dipungkiri itu menjadi pukulan yang cukup besar bagi anak-anak, terutama sektor tunggal putra dan juga saya sebagai pelatih,” terang Indra.

“Namun anak-anak tetap semangat. Meskipun mengalami kesulitan dan berbagai kejadian di Thomas Cup, alhamdulillah semua bisa dilalui dengan latihan setiap hari dan akhirnya membuahkan hasil di Australia,” sambungnya.

Indra juga mengungkapkan bahwa salah satu cara yang dilakukan untuk mengembalikan mental Alwi adalah dengan menjaga komunikasi secara intensif.

Tidak hanya dengan Alwi, tetapi juga dengan pemain tunggal putra lainnya seperti Anthony Sinisuka Ginting dan Mohammad Zaki Ubaidillah.

Menurutnya, kebersamaan dan saling menguatkan menjadi faktor penting dalam proses kebangkitan para pemain setelah mengalami hasil yang kurang memuaskan.