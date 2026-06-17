Update Pemain Timnas Voli Putra Indonesia di AVC Nations Cup 2026: Agil Angga Out, Fauzan Nibras In

Ringkasan Berita: Timnas voli putra Indonesia melakukan perubahan skuad jelang tampil di AVC Nations Cup 2026 yang akan berlangsung di Ahmedabad, India, pada 20-28 Juni mendatang

Pergantian terjadi di posisi outside hitter, Agil Angga Anggara digantikan oleh Fauzan Nibras

Fauzan bukan wajah baru di tim nasional, sebelumnya ia pernah memperkuat Timnas voli putra Indonesia di AVC Nations Cup 2024 yang saat itu masih bernama AVC Challenge Cup

TRIBUNNEWS.COM - Timnas voli putra Indonesia melakukan perubahan komposisi pemain menjelang keberangkatan ke India untuk mengikuti AVC Nations Cup 2026.

AVC Nations Cup 2026 akan berlangsung di Ahmedabad, India, pada 20–28 Juni mendatang.

Timnas voli putra Indonesia dijadwalkan bertolak ke India pada Kamis (18/6/2026).

Namun tepat sehari sebelum keberangkatan, Timnas voli putra Indonesia resmi melakukan pergantian pemain tepatnya di posisi outside hitter.

Agil Angga Anggara dicoret dan digantikan oleh pemain muda berusia 18 tahun, yakni Fauzan Nibras.

Fauzan bukan nama baru di level tim nasional. Ia sebelumnya pernah membela Timnas voli putra Indonesia di AVC Nations Cup 2024 yang saat itu masih bernama AVC Challenge Cup.

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AGIL ANGGA - Agil Angga Anggara (nomor 17) saat pertandingan Proliga 2023 Malang antara Surabaya BIN Samator melawan Kudus Sukun Badak di GOR Ken Arok Malang, Minggu (12/2/2023). Timnas voli putra Indonesia mengubah komposisi pemain jelang AVC Nations Cup 2026, Agil Angga dicoret digantikan Fauzan Nibras. (Tribunnews.com/Drajat Sugiri)

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Dengan begitu, Timnas voli putra Indonesia memiliki tiga pemain yang berusia di bawah usia 21 tahun, yakni Raihan Rizky Attorif, Fauzan Nibras, dan Muhammad Reyhan.

Di AVC Cup 2026, Timnas voli putra Indonesia tergabung di Pool B bersama Qatar, Korea Selatan, Oman, dan Thailand.

Perjuangan Timnas voli putra Indonesia di AVC Nations Cup 2026 akan didampingi Toiran Gonzales Ridel sebagai pelatih kepala sementara.

Pelatih baru Timnas voli putra Indonesia, Sergio Veloso, masih terkendala proses administrasi soal visa kerja.

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Update Skuad Timnas voli putra Indonesia di AVC Nations Cup 2026

Setter: Alfin Daniel Pratama, Jasen Natanael Kilanta

Outside Hitter: Boy Arnez Arabi, Farhan Halim, Doni Hariono, Fauzan Nibras

Middle Blocker:Hendra Kurniawan, Tedi Oka, Raden Gumilar, Putra Bagus Hidayatullah

Opposite: Ramma Faza Fauzan, Dawuda Alaihimasalam

Libero: Muhammad Reyhan, Raihan Rizky Attorif

Target PBVSI di AVC Cup 2026