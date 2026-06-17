Usai Juara Australia Open 2026, Alwi Farhan Dibidik Lolos BWF World Tour Finals 2026

Ringkasan Berita: Alwi Farhan dibidik untuk mencapai target yang lebih tinggi setelah menjuarai Australia Open 2026

Australia Open 2026 menjadi gelar BWF World Tour Super 500 kedua Alwi setelah sebelumnya menjuarai Indonesia Masters 2026

Berkat pencapaian tersebut, Indra Widjaja selaku pelatih tunggal putra PBSI menargetkan Alwi untuk mengamankan tiket ke BWF World Tour Finals 2026

TRIBUNNEWS.COM - Keberhasilan Alwi Farhan menjuarai Australian Open 2026 membuat tunggal putra muda Indonesia itu mulai dibidik untuk mencapai target yang lebih tinggi.

Pekan lalu, Alwi berhasil meraih gelar juara Australia Open 2026 yang merupakan turnamen BWF World Tour Super 500.

Australia Open 2026 menjadi titel Super 500 kedua Alwi setelah sebelumnya menjuarai Indonesia Masters 2026.

Pelatih tunggal putra pelatnas PBSI, Indra Wijaya, mengatakan bahwa perkembangan yang ditunjukkan Alwi sudah berjalan sesuai jalur yang diharapkan.

Hal serupa juga terlihat pada Mohammad Zaki Ubaidillah (Ubed) dan Anthony Sinisuka Ginting yang terus menunjukkan kemajuan dalam perjalanan karier mereka.

"Proses dan progress-nya bisa dibilang cukup baik untuk Alwi, Ubed. Ginting juga recovery-nya ke arah sana. Mereka baru melalui turnamen untuk pertama kalinya dalam setiap level."

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"Jadi, semua prosesnya ini sudah dijalani. Masih banyak pemain-pemain yang belum mereka kalahkan. Apalagi, Ubed menjajaki turnamen baru naik level. Pelan-pelan. Bagi saya, proses dan progress anak-anak ini on the track," kata Indra, dikutip dari BolaSport.

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POLYTRON INDONESIA OPEN - Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Alwi Farhan saat melawan pebulu tangkis Indonesia Jonatan Christie pada babak 16 besar Polytron Indonesia Open 2026 di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2026). Alwi Farhan dibidik lolos BWF World Tour Finals 2026 setelah menjuarai Australia Open 2026 yang merupakan titel BWF World Tour Super 500. (TRIBUNNEWS/HERUDIN)

Lebih lanjut, Indra menegaskan bahwa target untuk bersaing di turnamen level Super 750 dan Super 1000 sudah menjadi bagian dari rencana jangka panjang.

Namun, target tersebut tidak boleh menjadi tekanan berlebihan bagi para pemain.

"Masalah target pada turnamen Super 750, Super 1000 dan turnamen yang lebih besar. Pasti kami memang ke arah sana. Jadi, balik lagi bukan menjadi suatu beban yang berlebihan harus juara disini," tambahnya.

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Dibidik Lolos BWF World Tour Finals 2026

Untuk paruh kedua musim 2026, Indra telah menetapkan target yang ingin dicapai sektor tunggal putra Indonesia.

Menurutnya, target Ubed untuk menembus 30 besar dunia sudah berada di jalur yang tepat.

Sementara itu, target utama yang dipasang untuk Alwi adalah lolos ke BWF World Tour Finals 2026.

"Kalau Ubed sekarang targetnya tercapai karena targetnya masuk 30 besar dunia untuk bisa mengikuti turnamen bersama Alwi. Begitu juga Ginting juga masuk kesana. Jadi, tunggal putra kami punya amunisi beberapa orang."

"Kalau untuk Alwi dari awal tahun target saya itu ingin Alwi lolos BWF World Tour Finals 2026. Alhamdulillah, sampai bulan ini, pencapaian performanya bagus sekali dan itu perlu konsisten karena masih banyak pertandingan," tambah Indra.

Indra Angkat Bicara soal Selebrasi Alwi