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Pelatih Tunggal Putra Indra Wijaya Ungkap Kondisi Teranyar Ginting: Hilang Kepercayaan Diri?

Ginting mengalami masalah cedera, kali ini pada bagian pinggang bawah yang didapat saat tampil di Indonesia Masters 2026.

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Penulis: Abdul Majid
zoom-in Pelatih Tunggal Putra Indra Wijaya Ungkap Kondisi Teranyar Ginting: Hilang Kepercayaan Diri?
Tribunnews.com/Dok: PBSI
TELAN KEKALAHAN - Pebulutangkis tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting kalah dramatis dari Toma Junior Popov di partai ketiga grup D Thomas & Uber Cup 2026 di Horsens, Denmark, Selasa (28/4/2026). Ginting menyerah lewat pertarungan sengit tiga gim dengan skor 22-20, 15-21, 20-22. dok: PBSI 
Memuat video…

Pelatih Tunggal Putra Indra Wijaya Ungkap Kondisi Teranyar Ginting: Hilang Kepercayaan Diri?

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdul Majid

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pelatih tunggal putra Indonesia, Indra Wijaya, memastikan kondisi fisik Anthony Sinisuka Ginting terus menunjukkan perkembangan positif setelah sempat dihantam serangkaian cedera.

Seperti diketahui, Ginting sempat menepi selama sekitar enam bulan pada tahun lalu akibat cedera bahu.

Memasuki 2026, peraih medali perunggu Olimpiade Tokyo 2020 itu kembali mengalami masalah cedera, kali ini pada bagian pinggang bawah yang didapat saat tampil di Indonesia Masters 2026.

Cedera kembali kambuh ketika Ginting berlaga di Australian Open 2026 dan membuatnya harus melewatkan turnamen Macau Open 2026.

Meski demikian, Indra Wijaya menegaskan bahwa saat ini kondisi cedera Ginting tidak lagi menjadi masalah serius.

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“Sejauh ini dari sisi cedera tidak ada masalah. Bahu, pinggang, dan bagian lainnya tidak mengalami gangguan serius seperti yang dialami tahun lalu," kata Indra Wijaya di Pelatnas PBSI Cipayung, Jakarta Timur, Rabu (17/6/2026).

Menurut Indra, tantangan terbesar yang kini dihadapi Ginting bukan lagi persoalan fisik, melainkan bagaimana mengembalikan kepercayaan diri dan konsistensi permainan setelah cukup lama berkutat dengan cedera.

Pelatih yang pernah menjadi andalan Indonesia di sektor tunggal putra itu menilai Ginting harus kembali meyakini kalau dirinya masih mampu bersaing di level tertinggi dunia.

"Untuk Ginting, yang penting sekarang adalah membangun kembali kepercayaan diri dan konsistensi dalam menjalankan strategi di lapangan. Dia harus kembali yakin bahwa dirinya masih mampu bersaing di level tertinggi," ujarnya.

Indra mengungkapkan optimisme tersebut bukan tanpa alasan.

Ia melihat komitmen, disiplin, dan semangat Ginting selama menjalani latihan di Pelatnas masih sangat baik.

"Saya mengatakan itu karena saya melihat komitmen, disiplin, dan semangatnya dalam keseharian masih sangat baik. Itu yang harus terus didukung," ucap Indra.

Lebih lanjut, Indra menyebut semangat juang yang dimiliki Ginting juga menjadi contoh positif bagi para pemain muda tunggal putra Indonesia yang saat ini tengah berkembang, seperti Alwi Farhan dan Mohammad Zaki Ubaidillah atau Ubed.

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Sumber: Tribunnews.com
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Tags:
Indra Wijaya
PBSI
Anthony Sinisuka Ginting
Anthony Ginting
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