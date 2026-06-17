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BWF World Tour

Rekap Hasil Macau Open 2026: Beda Nasib Tunggal Putri & Tunggal Putra, 7 Wakil Indonesia ke 16 Besar

Rekap hasil 32 besar Macau Open 2026 diwarnai perbedaan nasib tunggal putra dan putri, tujuh wakil Indonesia lolos 16 besar, Rabu (17/6/2026).

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zoom-in Rekap Hasil Macau Open 2026: Beda Nasib Tunggal Putri & Tunggal Putra, 7 Wakil Indonesia ke 16 Besar
Tribunnews.com/Dok: PBSI
KALAH STRAIGHT GAME.- Pebulutangkis tunggal putri Indonesia, Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi yang turut pada partai kedua gagal menyumbangkan kemenangan untuk Indonesia saat melawan Denmark, Kamis (30/4/2026). Rekap hasil 32 besar Macau Open 2026 diwarnai perbedaan nasib tunggal putra dan putri, tujuh wakil Indonesia lolos 16 besar, Rabu (17/6/2026). dok: PBSI 
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Ringkasan Berita:
  • Seluruh pertandingan babak 32 besar Macau Open 2026 telah selesai digelar di Macau East Asian Games Dome, Rabu (17/6/2026)
  • Sektor tunggal putri menjadi sorotan setelah tiga wakilnya kompak tersingkir lebih awal dari turnamen BWF World Tour Super 300 tersebut
  • Sebaliknya, sektor tunggal putra tampil lebih baik dengan meloloskan tiga wakil ke babak 16 besar Macau Open 2026

TRIBUNNEWS.COM - Seluruh rangkaian pertandingan babak 32 besar Macau Open 2026 telah selesai digelar di Macau East Asian Games Dome, Rabu (17/6/2026).

Sejumlah wakil Indonesia sukses melangkah ke babak 16 besar Macau Open 2026, namun hasil kurang memuaskan datang dari sektor tunggal putri.

Tiga wakil tunggal putri Indonesia harus mengakhiri perjalanan mereka lebih awal setelah kompak menelan kekalahan di babak 32 besar turnamen BWF World Tour Super 300 tersebut.

Thalitha Ramdani Wiryawan kalah dari wakil Korea Selatan, Park Ga Eun, melalui pertandingan tiga gim dengan skor 16-21, 21-10, 13-21.

Hasil serupa juga dialami Ni Kadek Amarthya Pratiwi. Ia harus mengakui keunggulan pebulu tangkis Malaysia, Goh Jin Wei, dua gim langsung dengan skor 21-13, 21-16.

Sementara itu, Mutiara Ayu Puspitasari menyerah di tangan unggulan kedelapan asal India, Anmol Kharb, dengan skor identik 13-21, 16-21.

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PRAHDISKA BAGAS SHUJIWO - Prahdiska Bagas Shujiwo saat bertanding di babak 16 besar Thailand Masters 2026 bertempat di Patumwan, Thailand, 29 Januari 2026.
PRAHDISKA BAGAS SHUJIWO - Prahdiska Bagas Shujiwo saat bertanding di babak 16 besar Thailand Masters 2026 bertempat di Patumwan, Thailand, 29 Januari 2026. Rekap hasil 32 besar Macau Open 2026 diwarnai perbedaan nasib tunggal putra dan putri, tujuh wakil Indonesia lolos 16 besar, Rabu (17/6/2026). (Dok. PBSI)

Tunggal Putra Menyala

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Di tengah hasil buruk sektor tunggal putri, kabar baik datang dari tunggal putra.

Tiga wakil tunggal putra Indonesia berhasil melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026.

Prahdiska Bagas Shujiwo yang berstatus unggulan ketujuh berhasil membuat kejutan dengan menyingkirkan wakil Malaysia peraih medali perunggu Olimpiade Paris 2024, Lee Zii Jia, dengan skor 21-12, 22-20.

Muhammad Yusuf juga tampil meyakinkan saat menghadapi wakil Taiwan, Kuo Kuan Lin. Ia menang dua gim langsung dengan skor 21-12, 21-9.

Di pertandingan terakhir, Richie Duta Richardo berhasil memulangkan wakil India, Kiran George, dengan skor 21-18, 21-11.

Secara keseluruhan, Indonesia meloloskan tujuh wakil ke babak 16 besar Macau Open 2025 yang akan berlangsung besok, Kamis (18/6/2026).

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Rekap Hasil Wakil Indonesia di 32 Besar Macau Open 2026

Rabu (17/6/2026)

  • MS: Prihadiska Bagas Sudjiwo (unggulan 7) vs Lee Zii Jia (Malaysia), 21-12, 22-20
  • MS: Muhammad Yusuf vs Kuo Kuan Lin (Taiwan), 21-12, 21-9
  • MS: Richie Duta Richardo vs Kiran George (India), 21-18, 21-11
  • WS: Thalitha Ramdani Wiryawan vs Park Ga Eun (Korea Selatan), 16-21, 21-10, 13-21
  • WS: Goh Jin Wei (Malaysia) vs Ni Kadek Amarthya Pratiwi, 21-13, 21-16
  • WS: Anmol Kharb (India/unggulan 8) vs Mutiara Ayu Puspitasari, 21-13, 21-16

Selasa (16/6/2026)

  • MD: Muh Putra Erwiansyah/Bagas Maulana vs Nur Mohd Azriyn Ayub Azriyn/Tan Wee Kiong (Malaysia/unggulan 1) 14-21, 15-21

  • MD: Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin vs Christian Faust Kjaer/Rasmus Kjaer (Denmark) walkover

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Tags:
BWF World Tour
Hasil Badminton
Macau Open 2026
Hasil Macau Open 2026
Wakil Indonesia
Tunggal Putri
tunggal putra
Prahdiska Bagas Shujiwo
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