Menpora Optimistis Todotua Pasaribu Pimpin Kontingen Indonesia Raih Prestasi di Asian Games 2026

Menpora Optimistis Todotua Pasaribu Mampu Pimpin Kontingen Indonesia Raih Prestasi di Asian Games 2026



TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir optimistis Todotua Pasaribu mampu membawa Kontingen Indonesia meraih hasil positif pada Asian Games 2026 di Aichi-Nagoya, Jepang.

Optimisme tersebut disampaikan Erick menyusul penunjukan Todotua Pasaribu sebagai Chef de Mission (CdM) Kontingen Indonesia untuk Asian Games 2026 oleh Komite Olimpiade Indonesia (NOC Indonesia).

Penunjukan tersebut diumumkan Ketua Umum NOC Indonesia, Raja Sapta Oktohari pada Senin (15/6/2026).

Menpora menilai kehadiran CdM menjadi bagian penting dalam memperkuat komitmen kepemimpinan guna mendukung, melindungi, dan mengawal perjuangan atlet Indonesia menuju prestasi terbaik di ajang olahraga terbesar di Asia tersebut.

“Saya menyambut baik dan memberikan apresiasi atas penunjukan Bapak Todotua Pasaribu sebagai Chef de Mission (CdM) Kontingen Indonesia untuk Asian Games 2026 di Aichi-Nagoya, Jepang. Penugasan ini merupakan amanah besar dalam mengawal perjuangan atlet-atlet Indonesia di ajang olahraga terbesar di Asia,” ujar Menpora Erick.

Todotua Pasaribu saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

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Selain aktif di pemerintahan, Todotua juga dikenal memiliki perhatian besar terhadap pengembangan olahraga, khususnya bola basket.

Ia merupakan pendiri klub profesional Kesatria Bengawan Solo dan aktif dalam organisasi Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (Perbasi).



Dengan pengalaman tersebut, Erick meyakini Todotua memiliki kapasitas untuk memimpin kontingen Indonesia di Asian Games 2026.

“Saya meyakini Bapak Todotua Pasaribu memiliki kapasitas kepemimpinan, kemampuan koordinasi lintas sektor, serta pengalaman manajerial yang sangat dibutuhkan untuk mendukung kesiapan kontingen Indonesia. Peran CdM tidak hanya hadir saat pertandingan berlangsung, tetapi juga memastikan seluruh proses persiapan, pelayanan, dan kebutuhan atlet dapat berjalan secara optimal,” terang Menpora.

Asian Games 2026 akan berlangsung di Aichi-Nagoya, Jepang, pada 19 September hingga 4 Oktober 2026.

Menpora menilai ajang tersebut menjadi momentum penting untuk mengukur hasil pembinaan olahraga nasional sekaligus menjadi bagian dari persiapan menuju Olimpiade Los Angeles 2028.

“Asian Games 2026 merupakan momentum penting untuk menunjukkan kemajuan pembinaan olahraga nasional sekaligus menjadi bagian dari persiapan menuju target-target besar Indonesia di ajang multievent internasional berikutnya,"

"Ini merupakan salah satu jembatan dan tolok ukur kontingen kita sebelum menuju Olimpiade 2028. Karena itu, saya berharap di bawah kepemimpinan CdM Todotua Pasaribu, seluruh elemen kontingen dapat bergerak dalam satu semangat, satu tujuan, dan satu tekad untuk mengharumkan nama bangsa,” pungkas Menpora Erick.