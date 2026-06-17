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Ketua Umum PBTI Richard Tampubolon: Asian Indonesia Open 2026 Ajang Ukur Kemampuan Atlet Nasional

PBTI akan menggelar 8th Asian Indonesia Open Taekwondo Championships 2026 pada 1–5 Agustus 2026 di Tennis Indoor GBK.

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Editor: Wahyu Aji
zoom-in Ketua Umum PBTI Richard Tampubolon: Asian Indonesia Open 2026 Ajang Ukur Kemampuan Atlet Nasional
HO/IST
Atlet taekwondo poomsae Indonesia yang juga prajurit aktif TNI AD, M Rizal meraih medali di ajang Asian Poomsae Championship 2026. Kejuaraan Asian Poomsae Championship 2026 sendiri digelar di M Bank Arena Ulaanbaatar, Mongolia pada hari Selasa (19/5/2026). 
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Ringkasan Berita:
  • PBTI akan menggelar 8th Asian Indonesia Open Taekwondo Championships 2026 pada 1–5 Agustus 2026 di Indoor Tennis GBK, Jakarta.
  • Kejuaraan mempertandingkan nomor Poomsae dan Kyorugi dengan peserta dari berbagai negara Asia.
  • Ajang ini menjadi kesempatan atlet Indonesia menambah pengalaman internasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat taekwondo di Asia Tenggara.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengurus Besar Taekwondo Indonesia (PBTI) tengah mempersiapkan turnamen bergengsi “8th Asian Indonesia Open Taekwondo Championships 2026” yang akan dilaksanakan pada awal Agustus 2026 di Jakarta.

Kejuaraan ini dirancang untuk mempertemukan para taekwondoin terbaik Asia dalam satu gelanggang kompetisi.

Ketua Umum PBTI, Letjen TNI Richard Tampubolon, mengatakan bahwa kejuaraan tersebut akan digelar pada awal Agustus 2026 di Indoor Tennis Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta.

“Bagi komunitas Taekwondo Indonesia, ajang ini bukan sekadar kompetisi. Lebih dari itu, Indonesia kembali menunjukkan kapasitasnya sebagai penyelenggara event internasional yang memenuhi standar dunia,” kata Richard kepada wartawan di Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Kepala Staf Umum (Kasum) TNI ini menyebut keberhasilan menggelar kejuaraan internasional secara konsisten akan memberikan dampak berantai bagi pembinaan olahraga.

Atlet mendapatkan jam terbang, wasit memperoleh pengalaman internasional, sementara penyelenggara nasional semakin terasah dalam mengelola event berskala besar.

“Dukungan wasit bersertifikat, pelatih, atlet, manajer pertandingan, hingga tenaga teknis berpengalaman menjadi modal utama untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan sesuai standar internasional,” kata Richard Tampubolon.

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Pertandingan meliputi dua disiplin utama taekwondo, yakni Poomsae dan Kyorugi. Untuk kategori Poomsae, nomor Recognized dan Freestyle dijadwalkan berlangsung pada 1–2 Agustus 2026, sedangkan pertandingan Kyorugi kategori senior putra dan putri akan digelar pada 3–5 Agustus 2026.

Menurutnya, panitia juga menyiapkan tiga arena pertandingan yang akan digunakan untuk nomor Poomsae dan Kyorugi, serta berbagai fasilitas pendukung seperti ruang VIP, kantin, kafe, ruang direktur pertandingan, hingga area berpendingin udara untuk menjaga kenyamanan seluruh peserta dan ofisial.

Penutupan pendaftaran peserta dijadwalkan pada Juli 2026.

Setelah itu, panitia akan melakukan registrasi ulang peserta serta menerima kedatangan Technical Delegate, Competition Supervisory Board, dan para wasit internasional.

Sementara program penyegaran wasit internasional dan technical meeting juga telah masuk dalam agenda resmi sebelum pertandingan dimulai.

"Bagi Indonesia, kejuaraan ini memiliki arti yang lebih luas daripada sekadar perebutan medali. Event internasional semacam ini menjadi kesempatan emas bagi atlet-atlet nasional untuk mengukur kemampuan menghadapi lawan-lawan terbaik Asia tanpa harus keluar negeri," ujarnya.

Di sisi lain, penyelenggaraan turnamen ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat kegiatan taekwondo di Asia Tenggara.

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Sumber: Tribunnews.com
Tags:
Pengurus Besar Taekwondo Indonesia (PBTI)
Taekwondo
Richard Tampubolon
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