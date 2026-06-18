Rapor Merah Lee Zii Jia: Misi Dongkrak Ranking BWF demi Olimpiade Los Angeles 2028 Tersendat

Ringkasan Berita: Lee Zii Jia tersingkir pada babak pertama Macau Open 2026

Pebulu tangkis Malaysia itu sudah menelan lima kekalahan beruntun di turnamen individu

US Open 2026 menjadi kesempatan untuk memulai kebangkitan dan memperbaiki ranking BWF

TRIBUNNEWS.COM - Perjalanan Lee Zii Jia di BWF World Tour 2026 masih jauh dari kata memuaskan. Pebulu tangkis tunggal putra andalan Malaysia itu justru terus dibayangi hasil minor ketika sedang berupaya memperbaiki peringkat dunia.

Harapan untuk kembali ke papan atas ranking BWF menjadi target penting bagi Lee Zii Jia. Pasalnya, persaingan menuju Olimpiade Los Angeles 2028 perlahan mulai dipersiapkan sejak sekarang, dengan fase kualifikasi yang diperkirakan dimulai pada 2027 mendatang.

Namun, jalan yang ditempuh Lee Zii Jia belum berjalan mulus. Terlebih hasil mengecewakan terbaru datang dari Macau Open 2026.

Lee Zii Jia harus mengakhiri langkahnya lebih cepat setelah tersingkir pada babak 32 besar usai dikalahkan wakil Indonesia, Prahdiska Bagas Shujiwo, Rabu (17/6/2026).

Dalam pertemuan pertama mereka, pebulu tangkis berperingkat 43 dunia itu tampil dominan dan menundukkan Lee Zii Jia dengan skor 21-12, 22-20.

lihat foto MENANG DI ISTORA - Lee Zii Jia memberikan keterangan kepada media usai meraih kemenangan pada babak pertama Indonesia Masters 2026 di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (21/1/2026).

Belum Ada Kemajuan Signifikan Sejak Thailand Open

Sebenarnya, Lee Zii Jia sempat menunjukkan tanda-tanda kebangkitan pada awal musim. Pada Thailand Open 2026 yang berlangsung Januari lalu, ia mampu melaju hingga perempat final.

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Sayangnya, pencapaian tersebut belum mampu menjadi titik balik bagi performanya sepanjang tahun ini.

Menurut laporan The Star, Lee Zii Jia kini telah mengalami kekalahan pada babak pertama dalam lima turnamen secara beruntun sejak Maret lalu.

Rangkaian hasil buruk tersebut dimulai dari Swiss Open, Orleans Masters, Thailand Open, Australian Open, hingga kini Macau Open.

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Ironisnya, catatan minor itu hadir tak lama setelah Lee Zii Jia memperlihatkan kualitasnya bersama tim nasional Malaysia di Thomas Cup 2026.

Saat diturunkan membela Negeri Jiran, ia mampu menjaga rekor sempurna dengan tidak sekalipun menelan kekalahan.

Namun performa apik di turnamen beregu tersebut belum bisa berlanjut ketika kembali tampil di ajang individu BWF World Tour.

Kondisi itu tentu menjadi pekerjaan rumah besar bagi Lee Zii Jia yang kini menempati peringkat ke-63 dunia.

Ancaman Ranking dan Jalan Menuju Olimpiade LA 2028

Serangkaian hasil kurang memuaskan tersebut berpotensi memengaruhi posisi Lee Zii Jia di ranking BWF.

The Star menyebut bahwa penurunan peringkat bisa menjadi hambatan bagi Lee Zii Jia untuk kembali tampil secara rutin di turnamen level atas.