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BWF World Tour

Laga Buta Menanti Tiwi/Fadia di Macau Open 2026 dalam Misi Tembus Perempat Final

Amallia Pratiwi/Siti Fadia Silva berpeluang melaju ke perempat final Macau Open 2026 jika memenangkan laga bertajuk duel buta.

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Penulis: Niken Thalia
zoom-in Laga Buta Menanti Tiwi/Fadia di Macau Open 2026 dalam Misi Tembus Perempat Final
TRIBUNNEWS/
MELAJU - Pebulu tangkis ganda putri Indonesia Amalia Cahaya Pratiwi dan Siti Fadia Silva Ramadhanti saat melawan ganda putri Korea Selatan Baek Ha Na dan Lee So Hee pada babak 32 besar Polytron Indonesia Open 2026 di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (3/6/2026). Tiwi/Fadia mengincar perempat final lewat duel buta di 16 besar Macau Open 2026. TRIBUNNEWS/PBSI 
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Ringkasan Berita:
  • Tiwi/Fadia akan menghadapi pasangan Taiwan Ko Ruo Hsuan/Lin Jia Yin di babak 16 besar Macau Open 2026
  • Status unggulan pertama membuat peluang wakil Indonesia menuju delapan besar cukup terbuka
  • Tambahan poin BWF dari Macau Open 2026 penting untuk mendongkrak ranking dunia mereka

TRIBUNNEWS.COM - Langkah pasangan ganda putri Indonesia, Amallia Pratiwi/Siti Fadia Silva di Macau Open 2026 masih berpeluang berlanjut ke babak perempat final, Kamis (18/6/2026).

Tiwi/Fadia dijadwalkan bertanding di Macao East Asian Games Dome dan akan menghadapi pasangan Taiwan, Ko Ruo Hsuan/Lin Jia Yin, dalam laga yang disebut sebagai duel buta.

Pasalnya, kedua pasangan belum pernah saling berhadapan sebelumnya. Situasi tersebut membuat pertandingan diperkirakan berlangsung menarik.

Status sebagai unggulan pertama dan perbedaan peringkat dunia menjadi modal penting bagi pasangan Tiwi/Fadia.

Sementara lawannya datang tanpa status unggulan, Tiwi/Fadia justru mengemban ekspektasi tinggi sebagai pasangan dengan ranking yang lebih baik.

Jika mampu mengatasi wakil Taiwan tersebut, maka pasangan Indonesia itu akan kembali menembus babak perempat final, pencapaian yang juga mereka raih pada Indonesia Open 2026.

lihat fotoTAKLUK DI BABAK AWAL - Langkah ganda putri Indonesia, Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti, harus terhenti lebih awal di ajang Singapore Open 2026. Tiwi/Fadia kalah dari unggulan pertama asal China, Liu Sheng Shu/Tan Ning, dengan skor langsung 15-21, 15-21, Selasa (26/5/2026). dok: PBSI
TAKLUK DI BABAK AWAL - Langkah ganda putri Indonesia, Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti, harus terhenti lebih awal di ajang Singapore Open 2026. Tiwi/Fadia kalah dari unggulan pertama asal China, Liu Sheng Shu/Tan Ning, dengan skor langsung 15-21, 15-21, Selasa (26/5/2026). dok: PBSI

Peluang Jaga Konsistensi

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Indonesia Open 2026 menjadi turnamen terakhir yang dijalani Tiwi/Fadia sebelum tampil di Macau Open 2026.

Meski level turnamennya berbeda, konsistensi tetap menjadi hal yang ingin dipertahankan oleh pasangan peringkat 20 dunia tersebut.

Setidaknya, lolos ke delapan besar akan menjadi bukti bahwa performa mereka tetap terjaga dari turnamen level Super 1000 menuju Super 300.

Namun, tantangan yang lebih berat kemungkinan sudah menanti di babak perempat final.

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Tiwi/Fadia diprediksi akan berjumpa pasangan Thailand, Benyapa Aimsaard/Nuntakarn Aimsaard, yang juga menjadi salah satu unggulan di sektor ganda putri.

Pertemuan tersebut tentu dapat menjadi ujian sesungguhnya bagi Tiwi/Fadia dalam upaya melangkah lebih jauh.

Melihat komposisi peserta di Macau Open 2026 yang tidak banyak diisi pasangan elite dunia, kesempatan bagi Tiwi/Fadia untuk berbicara banyak sebenarnya cukup terbuka.

Bahkan, target menembus semifinal hingga meraih gelar juara bukan sesuatu yang mustahil bagi pasangan Indonesia tersebut.

Tambahan Poin BWF Jadi Misi Penting

Selain menjaga konsistensi, Macau Open 2026 juga menjadi ajang penting bagi Tiwi/Fadia untuk mengumpulkan poin BWF sebanyak mungkin.

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Tags:
BWF World Tour
Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti
Macau Open 2026
Ganda Putri Indonesia
Tiwi/Fadia
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