Marc Marquez Tak Mau Terlena, Kondisi Fisik Jadi Tantangan Jelang MotoGP Ceko 2026

Ringkasan Berita: Marc Marquez baru saja meraih kemenangan pertamanya musim ini di MotoGP Hungaria

Pembalap Ducati itu menilai Sirkuit Brno lebih berat bagi kondisi fisiknya

Francesco Bagnaia juga datang ke MotoGP Ceko 2026 dengan modal tiga podium beruntun

TRIBUNNEWS.COM - Marc Marquez datang ke MotoGP Ceko 2026 dengan kepercayaan diri tinggi setelah tampil dominan pada seri sebelumnya di seri balap Hungaria.

Hasil manis Marquez di Balaton Park, Hungaria, menghidupkan kembali peluangnya dalam persaingan gelar juara dunia MotoGP 2026.

Apalagi, pembalap asal Spanyol itu sukses memangkas jarak poin dari pemuncak klasemen, Marco Bezzecchi, dari selisih 102 poin jadi 72 poin.

Meski demikian, Marquez memilih untuk tidak terlalu terlena dan mengingatkan bahwa seri MotoGP Ceko di Sirkuit Brno akan menjadi tantangan yang berbeda.

Marquez menyadari karakter lintasan Brno akan memberikan beban yang lebih besar terhadap kondisi fisiknya yang masih dalam tahap pemulihan.

Sebelumnya, Marquez berhasil mencatatkan akhir pekan sempurna di Grand Prix Hungaria. Pembalap Ducati tersebut meraih pole position, memenangi sprint race, sekaligus keluar sebagai pemenang balapan utama.

lihat foto MOTOGP 2026 - Pembalap besutan Ducati Lenovo, Marc Marquez, asal Spanyol, saat beraksi dalam agenda balapan utama MotoGP Amerika 2026 di Circuit of The Americas (COTA) pada 29 Maret 2026. (Foto: Ducati Lenovo)

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Pencapaian itu terasa spesial karena diraih hanya beberapa pekan setelah dirinya menjalani operasi untuk mengatasi masalah lama pada bahu kanan.

Menurut Marquez, karakter Sirkuit Balaton Park di Hungaria cukup membantunya karena tidak terlalu menuntut kondisi fisik.

"Perasaan di Hungaria sungguh luar biasa. Saya mendapatkan hasil sempurna dengan pole position, kemenangan sprint, dan balapan utama pada hari Minggu," ujar Marquez.

"Karakter Sirkuit Balaton sangat menguntungkan kami karena lintasannya tidak terlalu menguras fisik," lanjutnya sebagaimana melansir Crash.

Brno Lebih Berat bagi Kondisi Fisik Marquez

Berbeda dengan Balaton Park, Marquez mengakui bahwa Sirkuit Brno akan menjadi ujian yang lebih berat.

Pembalap berusia 33 tahun itu memang memiliki kenangan manis di sana. Musim lalu, ia berhasil meraih kemenangan di Brno bersama Ducati.

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Namun, kondisi fisik yang belum sepenuhnya pulih membuatnya tidak ingin memasang target terlalu tinggi.

"Situasinya akan berbeda di Brno. Ini adalah lintasan yang indah dan saya sangat menyukainya. Saya juga pernah menang bersama Ducati di sini, tetapi lintasan ini sangat berat dan menuntut secara fisik," kata Marquez.

Karena itu, Marquez memilih menjalani akhir pekan secara bertahap demi menemukan performa terbaiknya sedikit demi sedikit.