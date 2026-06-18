Update Cedera Carlos Alcaraz, Carlitos Mulai Injak Lapangan Lagi

Ringkasan Berita: Carlos Alcaraz memberikan update terkait kondisinya di tengah cedera pergelangan tangan yang sedang ia alami.

Alcaraz nampak sudah mencoba kembali berlatih di lapangan tenis, tetapi masih belum menggunakan tangan terkuatnya.

Ia sudah absen dari dunia tenis sejak pertengahan April lalu.

TRIBUNNEWS.COM - Petenis peringkat dua dunia, Carlos Alcaraz, memberikan update pemulihan cedera yang ia alami.

Dengan memanfaatkan media sosial Instagram, Alcaraz mengunggah beberapa foto dirinya yang sedang melakukan aktivitas fisik berat.

Ia sudah kembali menenteng raket tenis yang memang menjadi senjata andalannya di atas lapangan.

Alcaraz santai dengan menggunakan setelan jersey tim bola basket Amerika Serikat, Los Angeles Lakers dan celana pendek.

Ia nampak berlatih di atas lapangan permukaan keras atau hard court.

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Sayangnya ia tak memberikan banyak informasi dalam unggahannya itu.

Namun dalam unggahannya itu, ia memukul bola tenis dengan tangan kirinya.

Padahal tangan dominan dari Alcaraz adalah tangan kanan, sebagaimana ia menjalani kariernya selama ini dengan selalu menggunakan sisi yang itu.

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Meski dirinya sudah kembali ke atas lapangan tenis, ia ternyata masih menjaga intensitas penggunaan tangan kanannya.

Ia tak mau terburu-buru untuk mengetes kekuatan tangan kanannya di tengah kondisi yang masih belum sepenuhnya prima.

Alcaraz sendiri sudah absen dari lapangan tenis sejak pertengahan April silam.

Ia mengalami cedera saat tampil di babak 32 besar Barcelona Open.

Saat itu ia menghadapi Otto Virtanen yang berhasil dikalahkannya dengan dua set langsung, 6-4 dan 6-2.

Seharusnya, Alcaraz berhak tampil di babak 16 besar bermodal kemenangan di ronde pertama ini.