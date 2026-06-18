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Voli

VNL Putri 2026 Pekan Kedua Dimulai, Thailand Wajib Raih Kemenangan Perdana di Kandang

Thailand pada pekan kedua VNL Putri 2026 di posisi yang mengkhawatirkan dan berharap dukungan suporter untuk menang di kandang.

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Penulis: Niken Thalia
zoom-in VNL Putri 2026 Pekan Kedua Dimulai, Thailand Wajib Raih Kemenangan Perdana di Kandang
Web resmi Volleyballworld
VNL 2026 - Pertandingan voli dalam gelaran Volleyball Nations League (VNL) 2026 putri antara China dengan Thailand di Nanjing Youth Olympic Games Sports Park Gymnasium, China, pada Kamis (4/6/2026). VNL 2026 putri week 2 jadi ujian Thailand demi menang di kandang. (Foto: Volleyballworld) 
Memuat video…

Ringkasan Berita:
  • Thailand belum meraih kemenangan dari lima pertandingan awal VNL Putri 2026
  • Tim Negeri Gajah Putih kini berada di peringkat ke-17 klasemen sementara
  • Laga melawan Bulgaria pada pekan kedua menjadi kesempatan untuk memulai kebangkitan

TRIBUNNEWS.COM - Volleyball Nations League (VNL) Putri 2026 memasuki pekan kedua mulai Kamis (18/6/2026). Pertandingan akan digelar di tiga negara, yakni Filipina, Thailand, dan Turki.

Bagi Thailand, pekan kedua menjadi momentum penting untuk memperbaiki hasil yang belum memuaskan sepanjang kompetisi.

Tim Negeri Gajah Putih menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang tampil di VNL Putri 2026, tetapi mereka belum mampu meraih kemenangan.

Lima pertandingan yang telah dijalani pada pekan pertama semuanya berakhir dengan kekalahan. Hasil tersebut membuat posisi Thailand di klasemen sementara menjadi cukup mengkhawatirkan.

Thailand kini berada di peringkat ke-17 atau satu tingkat di atas juru kunci yang ditempati Republik Dominika.

Meski demikian, mereka masih sedikit bernapas lega karena unggul dalam perolehan poin.

lihat fotoTHAILAND VNL 2025 - Selebrasi dari skuad voli putri Thailand ketika bersua dengan Prancis dalam gelaran VNL 2025 putri dan berhasil menang 0-3 di Beijing, China, pada 8 Juni 2025. (Foto: Volleyballworld)
THAILAND VNL 2025 - Selebrasi dari skuad voli putri Thailand ketika bersua dengan Prancis dalam gelaran VNL 2025 putri dan berhasil menang 0-3 di Beijing, China, pada 8 Juni 2025. (Foto: Volleyballworld)
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Beberapa kali Thailand mampu memaksa lawan bermain hingga lima set. Situasi itu membuat mereka memperoleh tambahan satu poin meski akhirnya tetap kalah.

Tambahan poin tersebut menjadi pembeda dengan Republik Dominika yang berada di dasar klasemen. Namun, cara tersebut belum cukup membuat Thailand aman dari ancaman degradasi.

Sebab, Bulgaria dan Prancis yang mengoleksi jumlah poin sama justru berada di posisi lebih baik. Kedua tim tersebut telah mencatatkan masing-masing satu kemenangan, sesuatu yang belum mampu dilakukan Thailand.

Karena itu, kemenangan perdana menjadi target yang harus segera diwujudkan oleh tim asuhan Kiattipong Radchatagriengkai.

Tampil di Kandang Jadi Kesempatan Emas Thailand

Memasuki pekan kedua, Thailand mendapatkan keuntungan besar karena berstatus sebagai salah satu tuan rumah.

Dukungan suporter di kandang sendiri diharapkan menjadi suntikan motivasi bagi mereka untuk mengakhiri tren negatif.

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Misi tersebut bukan sesuatu yang mustahil. Pada VNL Putri 2025 lalu, Thailand juga sempat berada dalam situasi sulit, tetapi mereka mampu meraih satu kemenangan penting yang akhirnya membuat mereka terhindar dari degradasi.

Saat itu, Korea Selatan menjadi tim yang harus menerima kenyataan terlempar dari VNL 2026.

Pengalaman tersebut menjadi pelajaran berharga bagi Thailand yang kini kembali menghadapi tekanan serupa.

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Tags:
Jadwal VNL Putri 2026
Klasemen VNL Putri 2026
Timnas voli Thailand
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