Skor Hasil Inter Milan vs Liverpool di Liga Champions: Drama VAR Batalkan Gol Konate, Babak I 0-0

Ringkasan Berita: Skor 0-0 menghiasi hasil babak pertama pertandingan Liga Champions antara Inter Milan vs Liverpool

Gol Liverpool melalui sundulan Ibrahima Konate digagalkan VAR

Inter Milan merugi karena kehilangan Hakan Calhanoglu dan Francesco Acerbi yang cedera di babak pertama

TRIBUNNEWS.COM - Gol Ibrahima Konate dianulir VAR, menghiasi hasil babak pertama pertandingan lanjutan league phase Liga Champions 2025/2026 antara Inter Milan vs Liverpool.

Skor 0-0 mewarnai hasil babak pertama Inter Milan vs Liverpool yang berlangsung di Stadion Gisueppe Meazza, Italia, Rabu (10/12) dini hari WIB.

Inter Milan dan Liverpool sama-sama bermain agresif. Tuan rumah mengalami kerugian karena belum genap 40 menit, dua pemain starternya sudah harus diganti, yakni Francesco Acerbi dan Hakan Calhanoglu yang mengalami cedera.

Liverpool sejatinya mampu mencetak gol di menit ke-32' melalui sundulan Ibrahima Konate. Namun gol bek Liverpool itu dianulir wasit setelah peninjauan VAR (Video Assistant Referee ), karena lebih dulu terjadi pelanggaran handsball.

Liverpool secara garis besar mendominasi jalannya pertandingan. Sementara Inter, cenderung kebingungan memberikan final pass ketika mendekati kotak penalti lawan.

Jalan Pertandingan Inter Milan vs Liverpool

Peragaan permainan tempo tinggi diperlihatkan kedua tim. Pressing ketat juga diterapkan Inter Milan dan Liverpool.

Rekomendasi Untuk Anda

Memasuki menit ke-2, Liverpool mulai bermain ball possession dalam membangun serangan. Ekitike yang bertugas di area penyerangan, mencoba mengiris sisi kiri pertahanan Inter Milan.

Belum genap empat menit, Liverpool sudah mengirimkan dua opan crossing, yang semuanya bisa dipatahkan oleh lini pertahanan tuan rumah.

Inter Milan juga mencoba bermain sabar untuk membongkar rapatnya barikade pertahanan The Reds. Sejauh enam menit pertandingan babak pertama berlangsung, baik tim tuan rumah dan Liverpool belum menciptakan peluang emas.

Pelanggaran pertama diberikan kepada Liverpool saat Isak dijatuhkan di sisi kanan pertahanan Inter Milan. Lagi-lagi Liverpool gagal memanfaatkan peluang set piece yang kali ini dieksekusi Domini Szoboszlai.

Di menit ke-9, Liverpool mendapatkan peluang melalui Joe Gomez yang mengirimkan umpan cut-back ke depan mulut gawang Inter. Namun kesigapan panjaga gawang tuan rumah Yann Sommer, sukses mengantisipasi bola.

Kerugian didapatkan Inter Milan ketika pada menit ke-11, Hakan Calhanoglu tidak bisa melanjutkan pertandingan. Dia digantikan oleh Piotr Zielinski.

Tensi laga mulai meninggi. Setelah Gomez melakukan tekel kepada Dimarco, di menit ke-13, Lautaro Martinez juga melakukan pelanggaran brutal berupa tekel kepada Andy Robertson. Hasilnya, striker sekaligus kapten Inter Milan itu memperoleh peringatan wasit berupa kartu kuning.

Kepanikan terjadi di lini pertahanan Inter Milan. Dua kali Yann Sommer di menit ke-17 dan 18 harus jatuh bangun mengamankan gawangnya dari percobaan sepakan spekulasi penggawa Liverpool.

Memasuki menit ke-25, statistik menunjukkan bagaimana Liverpool mendominasi jalannya laga. Termasuk melalui dari intensitas tembakan percobaan.