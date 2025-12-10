Hasil Liga Champions - Liverpool Bekuk Inter Milan 0-1, Nafas Lega Arne Slot Berkat Florian Wirtz

Ringkasan Berita: Liverpool kalahkan Inter Milan 0-1 di Giuseppe Meazza Stadium

Florian Wirtz menjadi aktor utama hadiah penalti yang dimilik Liverpool untuk kalahkan Inter Milan

Liverpool naik ke posisi 8 klasemen sementara Liga Champions

TRIBUNNEWS.COM - Sepantasnya Liverpool berterima kasih kepada Florian Wirtz karena menjadi 'dalang' kemenangan atas Inter Milan pada matchday 6 league phase Liga Champions 2025/2026.

Berlangsung di Stadion Giuseppe Meazza, skor 0-1 menghiasi hasil akhir Inter Milan vs Liverpool, Rabu (10/2) dini hari WIB.

Gol tunggal kemenangan Liverpool dicetak melalui penalti Dominik Szoboszlai di menit 88'. Hadiah penalti Liverpool tak lepas dari kecerdikan Florian Wirtz yang menjatuhkan diri di kotak terlarang akibat tarikan baju dari Alessandro Bastoni.

Florian Wirtz di masukkan pada menit ke-68 menggantikan Isak. Meski tidak mencetak gol ataupun assist, namun berkat aksinya, Liverpool bisa menggaransi tiga poin di laga tandang kali ini.

SELEBRASI - Selebrasi pemain anyar Liverpool, Florian Wirtz saat pertandingan uji coba melawan Yokohama F Marinos, pada Rabu (30/7/2025) malam WIB. Liverpool kalahkan klub Sandy Walsh 3-1. (Instagram @liverpoolfc)

Arne Slot wajib berterima kasih kepada Wirtz, yang secara performa terus disorot karena tak kunjung memenuhi ekspektasi. Sebaliknya, berkat Wirtz kali ini, Arne Slot urung mendapatkan sorotan negatif lagi di tengah inkonsistensi performa The Reds,

Kemenangan ini mengantarkan Liverpool naik ke posisi 8 klasemen berbekal 12 poin. Jumlah yang sama dengan Inter Milan di urutan kelima.

Jalan Pertandingan Inter Milan vs Liverpool

Rekomendasi Untuk Anda

Peragaan permainan tempo tinggi diperlihatkan kedua tim. Pressing ketat juga diterapkan Inter Milan dan Liverpool.

Memasuki menit ke-2, Liverpool mulai bermain ball possession dalam membangun serangan. Ekitike yang bertugas di area penyerangan, mencoba mengiris sisi kiri pertahanan Inter Milan.

Belum genap empat menit, Liverpool sudah mengirimkan dua opan crossing, yang semuanya bisa dipatahkan oleh lini pertahanan tuan rumah.

Inter Milan juga mencoba bermain sabar untuk membongkar rapatnya barikade pertahanan The Reds. Sejauh enam menit pertandingan babak pertama berlangsung, baik tim tuan rumah dan Liverpool belum menciptakan peluang emas.

Pelanggaran pertama diberikan kepada Liverpool saat Isak dijatuhkan di sisi kanan pertahanan Inter Milan. Lagi-lagi Liverpool gagal memanfaatkan peluang set piece yang kali ini dieksekusi Domini Szoboszlai.

Di menit ke-9, Liverpool mendapatkan peluang melalui Joe Gomez yang mengirimkan umpan cut-back ke depan mulut gawang Inter. Namun kesigapan panjaga gawang tuan rumah Yann Sommer, sukses mengantisipasi bola.

Kerugian didapatkan Inter Milan ketika pada menit ke-11, Hakan Calhanoglu tidak bisa melanjutkan pertandingan. Dia digantikan oleh Piotr Zielinski.

Tensi laga mulai meninggi. Setelah Gomez melakukan tekel kepada Dimarco, di menit ke-13, Lautaro Martinez juga melakukan pelanggaran brutal berupa tekel kepada Andy Robertson. Hasilnya, striker sekaligus kapten Inter Milan itu memperoleh peringatan wasit berupa kartu kuning.

Baca juga: Skor Hasil Inter Milan vs Liverpool di Liga Champions: Drama VAR Batalkan Gol Konate, Babak I 0-0

Kepanikan terjadi di lini pertahanan Inter Milan. Dua kali Yann Sommer di menit ke-17 dan 18 harus jatuh bangun mengamankan gawangnya dari percobaan sepakan spekulasi penggawa Liverpool.