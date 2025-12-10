Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Liga Champions

Hasil Klasemen Liga Champions: Liverpool Menang Dramatis di Markas Inter, Barcelona Remontada

Inilah hasil lengkap dan klasemen terbaru Liga Champions pekan ke-6. Bayern dan Barcelona menang, Chelsea kalah, Liverpool curi poin di San Siro.

Penulis: Hafidh Rizky Pratama
Editor: Muhammad Nursina Rasyidin
Hasil Klasemen Liga Champions: Liverpool Menang Dramatis di Markas Inter, Barcelona Remontada
liverpoolfc.com
Hasil klasemen Liga Champions setelah Liverpool berhasil menang 0-1 di markas Inter Milan pada matchday ke-6, Rabu (10/12/2025) dini hari WIB. 

Ringkasan Berita:
  • Hasil klasemen Liga Champions setelah merampungkan beberapa laga pekan ke-6 fase liga, Rabu (10/12/2025) dini hari WIB.
  • Bayern Munchen menang 3-1 atas Sporting CP dan terus menempel Arsenal di puncak klasemen.
  • Barcelona comeback 2-1 lawan Frankfurt, sementara Chelsea kalah 1-2 dari Atalanta.
  • Liverpool menang tipis 1-0 di kandang Inter dan naik ke posisi delapan klasemen.

TRIBUNNEWS.COM - Hasil klasemen Liga Champions setelah merampungkan beberapa pertandingan matchday ke-6 fase liga, Rabu (10/12/2025) dini hari.

Bayern Munchen berhasil menempel ketat Arsenal, sementara Liverpool gasal Inter Milan di San Siro.

Bayern Munchen salah satu tim yang meraih hasil positif. 

Bermain di Allianz Arena, Rabu (10/12) dini hari WIB, Die Roten sukses mengamankan tiga poin usai menang 3-1 atas Sporting CP.

Gol kemenangan Bayern dicetak Serge Gnabry (65'), Lennart Kartl (69'), dan Jonathan Tah (77'). 

Sementara Sporting hanya mendapat satu gol lewat bunuh diri Joshua Kimmich pada menit ke-54.

Penyerang Bayern Munchen, Luis Diaz mencetak 2 gol ke gawang PSG dalam laga Liga Champions di Parc des Princes Stadium, Rabu (5/11/2025).
SELEBRASI - Penyerang Bayern Munchen, Luis Diaz mencetak 2 gol ke gawang PSG dalam laga Liga Champions di Parc des Princes Stadium, Rabu (5/11/2025). (UEFA Champions League)
Tambahan tiga poin membuat Bayern terus menempel Arsenal di puncak klasemen dengan sama-sama mengoleksi 15 angka. 

Namun The Gunners belum memainkan pertandingan matchday keenam dan baru akan melawat ke markas Club Brugge pada Kamis (11/12), sehingga masih berpeluang memperlebar jarak.

Barcelona juga memetik hasil positif ketika menjamu Eintracht Frankfurt di Camp Nou. 

Tertinggal lebih dulu oleh gol Ansgar Knauff (21'), Blaugrana bangkit di babak kedua lewat dua gol Jules Kounde pada menit ke-50 dan 53 untuk memastikan kemenangan 2-1.

Hasil tersebut membuat Barcelona naik ke urutan ke-14 dengan memiliki 10 poin dan menjaga peluang untuk lolos langsung ke babak 16 besar.

Nasib berbeda dialami Chelsea. Bertandang ke markas Atalanta, The Blues harus pulang tanpa poin setelah kalah 1-2. 

Chelsea sempat unggul lewat gol Joao Pedro (25'), namun tuan rumah memanfaatkan keadaan melalui Gianluca Scamacca (55') dan Charles De Ketelaere (83').

Kekalanhan tersebut membuat Chelsea tertahan di urutan ke-11 dengan 10 poin, sementara Atalanta naik ke posisi tiga besar memiliki 13 poin.

SELEBRASI - Selebrasi Virgil van Dijk usai bawa Liverpool menang atas Atletico Madrid di Liga Champions 2025/2026 dengan skor 3-2 di Anfield, Inggris pada Kamis (18/9/2025) dini hari WIB. (Foto diunduh dari laman resmi Liverpool)
SELEBRASI - Selebrasi Virgil van Dijk usai bawa Liverpool menang atas Atletico Madrid di Liga Champions 2025/2026 dengan skor 3-2 di Anfield, Inggris pada Kamis (18/9/2025) dini hari WIB.

Baca juga: Hasil Liga Champions - Liverpool Bekuk Inter Milan 0-1, Nafas Lega Arne Slot Berkat Florian Wirtz

Pada duel besar lainnya, Liverpool mencuri kemenangan penting di kandang Inter Milan

Tags:
Liga Champions
Hasil klasemen Liga Champions
Liverpool
Inter Milan
Hasil Inter vs Liverpool
Barcelona
Tribunnews
