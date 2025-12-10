Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Superskor
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Liga Champions

Arne Slot Sindir Halus Mohamed Salah Usai Liverpool Taklukkan Inter Milan Tanpa Sang Bintang

Pelatih Liverpool, Arne Slot, memberikan komentar menohok ke Mohamed Salah usai timnya sukses mengalahkan Inter Milan di Liga Champions.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Hafidh Rizky Pratama
Editor: Muhammad Nursina Rasyidin
zoom-in Arne Slot Sindir Halus Mohamed Salah Usai Liverpool Taklukkan Inter Milan Tanpa Sang Bintang
Instagram liverpoolfc
ARNE SLOT - Pelatih Liverpool, Arne Slot, memberikan komentar menohok usai timnya sukses meraih kemenangan penting atas Inter Milan di Liga Champions tanpa kehadiran Mohamed Salah, Selasa (9/12/2025) dini hari WIB. 

Ringkasan Berita:
  • Liverpool menang 1-0 atas Inter Milan lewat penalti Dominik Szoboszlai meski tanpa Mohamed Salah.
  • Arne Slot menilai polemik komentar Salah berdampak pada ruang ganti dan meminta fokus diberikan pada pemain yang tampil.
  • Slot menyindir bahwa Salah harus menyadari kesalahannya dan pemainlah yang seharusnya memulai pembicaraan untuk kembali ke tim.

TRIBUNNEWS.COM - Pelatih Liverpool, Arne Slot, memberikan komentar menohok usai timnya sukses meraih kemenangan penting atas Inter Milan di Liga Champions tanpa kehadiran Mohamed Salah, Selasa (9/12/2025) dini hari WIB.

Liverpool menang 1-0 lewat penalti Dominik Szoboszlai di menit-menit akhir. 

Namun, sorotan justru tertuju pada absennya Salah yang tidak masuk skuad karena komentar kontroversialnya setelah pertandingan melawan Leeds United di Liga Inggris akhir pekan lalu.

Kala itu, Salah menyatakan ketidakpuasan atas keputusan pelatih yang menempatkannya di bangku cadangan.

AKSI MOHAMED SALAH - Aksi penyerang Liverpool, Mohamed Salah (tengah) saat melawan PSG pada pertandingan leg pertama babak 16 besar Liga Champions, di Parc des Princes, Kamis (6/3/2025) dini hari WIB. Liverpool menang tipis 1-0.
AKSI MOHAMED SALAH - Aksi penyerang Liverpool, Mohamed Salah (tengah) saat melawan PSG pada pertandingan leg pertama babak 16 besar Liga Champions, di Parc des Princes, Kamis (6/3/2025) dini hari WIB. Liverpool menang tipis 1-0. (liverpoolfc.com)

Usai pertandingan lawan Inter, Slot pun akhirnya buka suara. 

Ia menyinggung bahwa masalah yang melibatkan pemain dan klub selalu memberi pengaruh pada ruang ganti.

Rekomendasi Untuk Anda

"Banyak hal yang dikatakan, dan saya pikir itu sedikit memengaruhi tim," ujar Slot dikutip dari Sky Sports.

Menurutnya, perselisihan seperti ini bukan hanya berdampak pada hubungan pemain–manajer, tetapi juga pada para pemain lain yang harus fokus menghadapi laga besar.

"Jika Anda pernah berada di ruang ganti, Anda tahu hal seperti ini memengaruhi semuanya, terutama ketika pemain yang terlibat adalah sosok sepenting Mo. Tidak pernah menyenangkan melihat rekan setimmu dalam situasi seperti ini," lanjutnya.

Slot menegaskan bahwa malam itu seharusnya menjadi panggung untuk para pemain yang tampil, bukan pembahasan tentang Salah.

"Saya paham, nanti pada konferensi pers semua pertanyaan akan mengarah ke Mo. Namun para pemain ini pantas mendapat perhatian kita. Lihat saja Virgil, para fans bernyanyi untuknya," kata Slot.

Pelatih Liverpool, Arne Slot.
ARNE SLOT - Pelatih Liverpool, Arne Slot. (Instagram liverpoolfc)

Baca juga: Hasil Klasemen Liga Champions: Liverpool Menang Dramatis di Markas Inter, Barcelona Remontada

Pelatih asal Belanda itu kemudian memberi sindiran halus terkait siapa yang harus memulai pembicaraan untuk memperbaiki situasi.

"Setiap orang melakukan kesalahan dalam hidup. Pertanyaannya, apakah pemain itu juga merasa telah melakukan kesalahan?" tegasnya.

"Dan pertanyaan berikutnya, siapa yang harus mengambil inisiatif? Saya atau dia? Itu perlu dijawab."

Dengan pernyataan itu, Slot seolah memberi isyarat bahwa Salah harus mengambil langkah pertama jika ingin kembali ke skuad Liverpool.

Sport

Klasemen Medali SEA Games 2025 Terbaru: Thailand Juara Umum, Indonesia Dekati Target

Super Skor

Jadwal Timnas Futsal Indonesia vs Malaysia SEA Games 2025, Garuda Wajib Menang

Seleb

Virgoun Lelah Selalu Dikaitkan dengan Inara Rusli: Sampai Mati Dia Ibu Anak-anak Gue

Halaman 1/2
12
Tags:
Hasil Inter vs Liverpool
hasil liga champions
Liverpool
Mohamed Salah
Inter Milan
Arne Slot
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas