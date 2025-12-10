Arne Slot Sindir Halus Mohamed Salah Usai Liverpool Taklukkan Inter Milan Tanpa Sang Bintang

Ringkasan Berita: Liverpool menang 1-0 atas Inter Milan lewat penalti Dominik Szoboszlai meski tanpa Mohamed Salah.

Arne Slot menilai polemik komentar Salah berdampak pada ruang ganti dan meminta fokus diberikan pada pemain yang tampil.

Slot menyindir bahwa Salah harus menyadari kesalahannya dan pemainlah yang seharusnya memulai pembicaraan untuk kembali ke tim.

TRIBUNNEWS.COM - Pelatih Liverpool, Arne Slot, memberikan komentar menohok usai timnya sukses meraih kemenangan penting atas Inter Milan di Liga Champions tanpa kehadiran Mohamed Salah, Selasa (9/12/2025) dini hari WIB.

Liverpool menang 1-0 lewat penalti Dominik Szoboszlai di menit-menit akhir.

Namun, sorotan justru tertuju pada absennya Salah yang tidak masuk skuad karena komentar kontroversialnya setelah pertandingan melawan Leeds United di Liga Inggris akhir pekan lalu.

Kala itu, Salah menyatakan ketidakpuasan atas keputusan pelatih yang menempatkannya di bangku cadangan.

AKSI MOHAMED SALAH - Aksi penyerang Liverpool, Mohamed Salah (tengah) saat melawan PSG pada pertandingan leg pertama babak 16 besar Liga Champions, di Parc des Princes, Kamis (6/3/2025) dini hari WIB. Liverpool menang tipis 1-0. (liverpoolfc.com)

Usai pertandingan lawan Inter, Slot pun akhirnya buka suara.

Ia menyinggung bahwa masalah yang melibatkan pemain dan klub selalu memberi pengaruh pada ruang ganti.

"Banyak hal yang dikatakan, dan saya pikir itu sedikit memengaruhi tim," ujar Slot dikutip dari Sky Sports.

Menurutnya, perselisihan seperti ini bukan hanya berdampak pada hubungan pemain–manajer, tetapi juga pada para pemain lain yang harus fokus menghadapi laga besar.

"Jika Anda pernah berada di ruang ganti, Anda tahu hal seperti ini memengaruhi semuanya, terutama ketika pemain yang terlibat adalah sosok sepenting Mo. Tidak pernah menyenangkan melihat rekan setimmu dalam situasi seperti ini," lanjutnya.

Slot menegaskan bahwa malam itu seharusnya menjadi panggung untuk para pemain yang tampil, bukan pembahasan tentang Salah.

"Saya paham, nanti pada konferensi pers semua pertanyaan akan mengarah ke Mo. Namun para pemain ini pantas mendapat perhatian kita. Lihat saja Virgil, para fans bernyanyi untuknya," kata Slot.

ARNE SLOT - Pelatih Liverpool, Arne Slot. (Instagram liverpoolfc)

Pelatih asal Belanda itu kemudian memberi sindiran halus terkait siapa yang harus memulai pembicaraan untuk memperbaiki situasi.

"Setiap orang melakukan kesalahan dalam hidup. Pertanyaannya, apakah pemain itu juga merasa telah melakukan kesalahan?" tegasnya.

"Dan pertanyaan berikutnya, siapa yang harus mengambil inisiatif? Saya atau dia? Itu perlu dijawab."

Dengan pernyataan itu, Slot seolah memberi isyarat bahwa Salah harus mengambil langkah pertama jika ingin kembali ke skuad Liverpool.