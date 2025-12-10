Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Liga Champions

Prediksi Skor Real Madrid vs Manchester City di Liga Champions: The Citizens Incar Pembalasan

Prediksi skor Real Madrid vs Manchester City di Liga Champions, menjadi ajang balas dendam bagi The Citizens setelah musim sebelumnya kalah.

Penulis: Muhammad Ali Yakub
Editor: Muhammad Nursina Rasyidin
mancity.com
BELLINGHAM DIKEPUNG - Gelandang Real Madrid, Jude Bellingham dikepung pemain Manchester City pada pertandingan babak play-off 16 besar Liga Champions di Etihad Stadium, Rabu (12/2/2025) dini hari WIB. Real Madrid diprediksi akan sulit meraih kemenangan saat menjamu Manchester City di Liga Champions 2025/2026 pada Kamis (11/12/2025) dini hari WIB. The Citizens dapat dengan mengusung misi balas dendam setelah musim sebelumnya disingkirkan di babak 16 besar. (Laman Resmi Manchester City) 

Ringkasan Berita:
  • Prediksi skor Real Madrid vs Manchester City di Liga Champions 2025/2026 pada Kamis (11/12/2025) dini hari WIB.
  • Manchester City mengusung misi balas dendam setelah musim sebelumnya disingkirkan Real Madrid di babak 16 besar.
  • Real Madrid dan Manchester City telah saling berhadapan sebanyak 16 kali; Los Blancos menang enam kali, sedangkan City menang lima kali.

TRIBUNNEWS.COM – Duel dua raksasa Eropa kembali tersaji saat Real Madrid menjamu Manchester City pada matchday keenam fase liga Liga Champions 2025/2026. Laga ini diyakini akan berlangsung panas, terlebih The Citizens datang dengan misi menuntaskan luka lama dari pertemuan sebelumnya.

Real Madrid akan menghadapi Manchester City di Santiago Bernabeu, Kamis (11/12/2025) pukul 03.00 WIB.

Kedua tim sama-sama mengincar tiga poin demi mengamankan posisi di delapan besar klasemen Liga Champions musim ini.

Saat ini, Real Madrid bertengger di peringkat keenam dengan koleksi 12 poin dari lima laga (4 menang, 1 kalah). Sementara itu, Manchester City berada di posisi ke-12 dengan raihan 10 poin.

 
Klub
D
M
S
K
GM
GK
-/+
P
6
35
Real Madrid
5
4
0
1
12
5
7
12
7
35
Atletico Madrid
6
4
0
2
15
12
3
12
8
35
Liverpool
6
4
0
2
11
8
3
12
9
35
Tottenham
6
3
2
1
13
7
6
11
10
35
Dortmund
5
3
1
1
17
11
6
10
11
35
Chelsea
6
3
1
2
13
8
5
10
12
35
Manchester City
5
3
1
1
10
5
5
10
Lihat selengkapnya →

Skuad asuhan Pep Guardiola datang membawa ambisi besar untuk membalas kegagalan musim lalu. Pada edisi sebelumnya, langkah City harus terhenti di babak 16 besar usai kalah agregat 3-6 dari Real Madrid.

Kekalahan di fase krusial itu masih membekas. Laga di Bernabeu kali ini pun menjadi panggung pembuktian bagi City atas status mereka sebagai salah satu kekuatan elite Eropa.

Dengan komposisi pemain yang berbeda, Guardiola percaya diri timnya mampu memberi kejutan di markas Los Blancos.

Baca juga: Jadwal Liga Champions Pekan Ini: Arsenal Bidik Rekor Impresif, Real Madrid Rawan Kehilangan Poin

“Musim lalu kami menghadapi Real Madrid dengan beberapa masalah, tetapi pertandingan-pertandingan lain berjalan ketat dan bagus. Sekarang kami punya pemain-pemain penting yang akan menjalani laga pertama mereka di Bernabeu,” ujar Guardiola, dikutip dari UEFA.

Ia juga menegaskan sejumlah pilar utama City di era sebelumnya tidak akan tampil.

“Para pemain besar yang menorehkan sejarah selama satu dekade terakhir seperti Kevin De Bruyne, Kyle Walker, İlkay Gundogan, John Stones — tidak akan berada di sini besok.”

“Banyak pemain baru ingin merasakan atmosfer itu. Mereka ingin membuktikan bahwa mereka bisa melakukannya. Bernabeu adalah tempat sempurna untuk menunjukkan siapa kami sebagai sebuah tim,” jelas Guardiola.

Di sisi lain, Real Madrid datang ke laga ini dengan performa yang masih naik-turun.

Los Blancos baru saja menelan kekalahan 0-2 saat menjamu Celta Vigo pada lanjutan Liga Spanyol 2025/2026 pekan lalu.

Meski demikian, rekor kandang Real Madrid di Liga Champions musim ini tetap mengesankan. Kemenangan atas Juventus dan Marseille di Santiago Bernabeu menjadi bukti kekuatan mereka saat bermain di depan publik sendiri.

Real Madrid tercatat memiliki rekor 100 persen kemenangan kandang di fase liga Liga Champions musim ini, serta memenangkan 13 dari 14 laga kandang terakhir mereka di fase grup/fase liga kompetisi Eropa tersebut.

Berita Populer
Berita Terkini
