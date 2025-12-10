Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Liga Champions

Tantangan Haaland dan Mbappe Pecahkan Rekor Gol Cristiano Ronaldo di Liga Champions

Berikut daftar pencetak gol terbanyak Liga Champions dalam semusim, dengan Ronaldo yang masih memegang rekor dengan koleksi 17 gol.

Penulis: Muhammad Ali Yakub
Editor: Dwi Setiawan
zoom-in Tantangan Haaland dan Mbappe Pecahkan Rekor Gol Cristiano Ronaldo di Liga Champions
Kolase Instagram/Kylian Mbappe, Instagram/Erling Haaland
SAMAI REKOR- Kylian Mbappé dan Erling Haaland di ambang untuk bisa menyamai rekor Cristiano Ronaldo dalam urusan mencetak gol. Berikut daftar pencetak gol terbanyak Liga Champions dalam semusim, dengan Cristiano Ronaldo yang masih memegang rekor dengan koleksi 17 gol. Pemain era modern Haaland dan Mbappe masih sulit untuk mengejarnya. 

Ringkasan Berita:

TRIBUNNEWS.COM – Rekor gol terbanyak dalam satu musim Liga Champions masih menjadi patokan tertinggi bagi para bomber kelas dunia. Hingga kini, catatan tersebut tetap berada di tangan Cristiano Ronaldo.

Banyak pihak menilai generasi baru seperti Erling Haaland dan Kylian Mbappe belum tentu mampu mematahkannya dalam waktu dekat.

Pada musim 2013/2014 bersama Real Madrid, Ronaldo mencatat sejarah dengan torehan 17 gol dalam satu edisi Liga Champions.

Catatan tersebut hampir terulang sendiri oleh Ronaldo pada musim 2015/2016 yang mencetak 16 gol.

Prestasi itu masih belum tersentuh hingga saat ini, meski banyak striker elite telah berusaha mendekatkan diri ke rekor tersebut.

Rekor tersebut lahir dari konsistensi luar biasa Ronaldo sejak fase grup hingga babak gugur, termasuk gol-gol krusial yang mengantar Real Madrid melangkah jauh di kompetisi.

Tak hanya merebut Sepatu Emas Liga Champions, Ronaldo juga sukses membawa Los Blancos menjadi kampiun setelah menumbangkan Atletico Madrid dengan skor 4-1 di partai final.

POSTINGAN RONALDO- Cristiano Ronaldo mengirim pesan saat Portugal lolos ke Piala Dunia 2026, tanpa CR7, Portugal mencetak sembilan gol. Cristiano Ronaldo termasuk orang pertama yang mengucapkan selamat kepada Portugal atas lolosnya mereka ke Piala Dunia setelah melihat rekan-rekan timnasnya mengamankan tiket ke final Piala Dunia 2026 tersebut dengan penampilan gemilang mereka melawan Armenia. 
Sebagai perbandingan, rival abadinya, Lionel Messi, hanya mampu mencetak 14 gol dalam semusim Liga Champions pada edisi 2011/2012.

Dalam catatan total gol sepanjang sejarah Liga Champions, Lionel Messi juga masih berada di bawah Cristiano Ronaldo.

La Pulga tercatat telah mengoleksi 129 gol, sementara Ronaldo berdiri kokoh di puncak dengan torehan 140 gol di ajang Liga Champions.

Perbedaan ini semakin menegaskan dominasi Ronaldo sebagai top skor sepanjang masa kompetisi paling elite di Eropa tersebut.

Baca juga: Kandidat Terkuat Pengganti Xabi Alonso di Kursi Pelatih Real Madrid, El Real Coret Nama Besar

Dalam ururan mencetak gol dalam satu musim Liga Champions, hanya Robert Lewandowski yang hampir menyamai torehan Ronaldo.

Di Liga Champions 2019/2020, Lewandowski yang berseragam Bayern Munchen berhasil mengoleksi 15 gol dalam satu musim.

Catatan Haaland dan Mbappe

Sementara itu, Erling Haaland sempat mendekati rekor tersebut saat membela Manchester City pada musim 2022/2023 dengan torehan 12 gol. 

Selain itu, ketatnya persaingan di Liga Champions modern membuat distribusi gol dalam tim menjadi lebih merata, sehingga peluang satu pemain mencetak gol dalam jumlah ekstrem seperti Ronaldo semakin jarang terjadi.

Super Skor

Halaman 1/2
12
Rekor Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo
Erling Haaland
Kylian Mbappe
Real Madrid
Liga Champions
Tribunnews
