Liga Champions

Real Madrid vs Manchester City di Liga Champions, Laga Penebusan Dosa ke Publik Bernabeu

Laga Real Madrid vs Manchester City tampaknya layak dijadikan sebagai momen penebusan dosa El Real selaku tuan rumah.

Penulis: Dwi Setiawan
Editor: Muhammad Nursina Rasyidin
zoom-in Real Madrid vs Manchester City di Liga Champions, Laga Penebusan Dosa ke Publik Bernabeu
Realmadrid.com
LAGA PENEBUSAN REAL MADRID - Pemain Real Madrid merayakan gol saat melawan Villareal dalam laga Liga Spanyol pekan kedelapan, Minggu (5/10/2025). Dua gol Vinicius Junior dan satu gol Kylian Mbappe memastikan Los Blancos meraih kemenangan 3-1. Laga Real Madrid vs Manchester City tampaknya layak dijadikan sebagai momen penebusan dosa El Real selaku tuan rumah. (Laman Real Madrid) 

Ringkasan Berita:
  • Laga antara Real Madrid vs Manchester City, Kamis (11/12/2025) dinihari nanti tampaknya layak dijadikan sebagai momen penebusan dosa El Real selaku tuan rumah.
  • Dikatakan penebusan dosa, karena performa Real Madrid saat ini sedang angin-anginan, dan jauh dari kata konsisten.
  • Puncaknya, Real Madrid harus menelan pil pahit berupa kekalahan saat menjamu Celta Vigo, akhir pekan lalu.

 

TRIBUNNEWS.COM - Laga antara Real Madrid vs Manchester City, Kamis (11/12/2025) dinihari nanti tampaknya layak dijadikan sebagai momen penebusan dosa El Real selaku tuan rumah.

Dikatakan penebusan dosa, karena performa Real Madrid saat ini sedang angin-anginan, dan jauh dari kata konsisten.

Puncaknya, Real Madrid harus menelan pil pahit berupa kekalahan saat menjamu Celta Vigo, akhir pekan lalu.

Tepat dalam laga tajuk pekan ke-16 Liga Spanyol, duel Real Madrid vs Celta Vigo yang berlangsung di Santiago Bernabeu, berakhir dengan hasil pilu bagi sang tuan rumah, El Real.

Real Madrid kalah dengan cara tragis setelah dipecundangi Celta Vigo dengan skor dua gol tanpa balas.

Tak hanya kalah, Real Madrid juga mengalami penderitaan lain dalam laga tersebut.

Hal itu dikarenakan tiga pemain Real Madrid diganjar kartu merah oleh wasit.

Mulai dari Fran Garcia, Alvaro Carreras, dan Endrick.

STARTING LINE-UP - Starting line-up Real Madrid saat lawan Girona di Liga Spanyol 2025/2026 pada Senin (1/12/2025) dini hari WIB.
STARTING LINE-UP - Starting line-up Real Madrid saat lawan Girona di Liga Spanyol 2025/2026 pada Senin (1/12/2025) dini hari WIB. (Instagram Real Madrid)

Kekalahan dengan cara menyakitkan melawan Celta Vigo, tentu makin membuat nasib Xabi Alonso terpojokkan.

Xabi Alonso yang awalnya mampu membawa Real Madrid tampil impresif dan konsisten di jalur kemenangan.

Kini situasinya mendadak berbalik, Real Madrid jauh mulai seperti kehabisan akal dan cara mencari kemenangan.

Kekalahan melawan Celta Vigo, juga menjadi momen apes bagi penggemar Real Madrid khususnya publik Bernabeu.

Bagaimana tidak, laga melawan Celta Vigo yang diketahui menjadi pertandingan kandang pertama Real Madrid, setelah El Real menjalani enam laga tandang beruntun justru berakhir dengan hasil yang mengecewakan.

Ya, sebelum melakoni laga kandang melawan Celta Vigo di Santiago Bernabeu, Real Madrid diketahui harus menjalani enam laga tandang secara berturut-turut di dua kompetisi berbeda.

Halaman 1/3
123
Tribunnews
