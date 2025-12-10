Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
AFC Champions League Two

Skenario Persib Bandung ke 16 Besar Liga Champions Asia 2, Pilih yang Sederhana atau Rumit?

Jika sampai kalah melawan Bangkok United malam ini, skenario rumit perlu dijalani Persib Bandung untuk bisa lolos ke 16 besar Liga Champions Asia 2.

Penulis: Dwi Setiawan
Editor: Muhammad Nursina Rasyidin
Persib.co.id
PENENTUAN PERSIB BANDUNG - Para pemain Persib Bandung merayakan gol Frans Putros yang dicetak ke gawang Lion City Sailors di Bishan Stadium, Singapura pada Rabu (26/11/2025) malam WIB. Jika sampai kalah melawan Bangkok United malam ini, skenario rumit perlu dijalani Persib Bandung untuk bisa lolos ke 16 besar Liga Champions Asia 2. (Instagram Persib - 26/11/2025) 

Ringkasan Berita:
  • Laga krusial akan dijalani Persib saat menjamu Bangkok United di Stadion GBLA, Rabu (10/12/2025) malam ini.
  • Hasil Persib vs Bangkok United akan menentukan posisi sekaligus nasib kedua tim di klasemen akhir fase grup.
  • Jika sampai kalah melawan Bangkok United, Persib perlu bergantung ke hasil laga lain, jika ingin lolos.

 

TRIBUNNEWS.COM - Laga krusial akan dijalani Persib Bandung saat menjamu Bangkok United pada matchday terakhir Grup G Liga Champions Asia 2, Rabu (10/12/2025) kick-off jam 19.15 WIB, malam ini.

Hasil laga Persib vs Bangkok United dipastikan akan menentukan posisi sekaligus nasib kedua tim di klasemen akhir babak penyisihan.

Persib dapat dikatakan berada di posisi yang lebih menguntungkan daripada Bangkok United selaku lawannya.

Faktor bermain sebagai tuan rumah hingga kondisi klasemen menjadi dua alasan Persib lebih diuntungkan.

Dimulai dari faktor menguntungkan yang pertama, status tuan rumah yang bakal disandang Persib saat menjamu Bangkok United, tentu menjadi hal yang perlu dimanfaatkan.

Dukungan penuh dari publik Bobotoh jelas harus bisa dimaksimalkan skuad Persib untuk melipatgandakan motivasi mereka guna meraih tiga poin dalam laga ini.

Lalu, dari sisi klasemen, Persib juga diuntungkan, karena saat ini berhak berada di posisi puncak alias teratas di Grup G.

Dengan koleksi 10 poin dari 5 laga, jumlah poin Persib sebenarnya sama dengan Bangkok United, yang berada di peringkat kedua.

Hanya saja, Persib unggul selisih gol sekaligus head to head atas Bangkok United.

Alhasil, Persib kini tinggal butuh selangkah lagi, mencetak sejarah mengunci tiket lolos ke 16 besar Liga Champions Asia 2 dengan status juara grup.

Jika menilik skenario yang ada, Persib sejatinya hanya butuh satu poin lagi untuk mengunci status juara grup, sekaligus lolos otomatis ke 16 besar.

Ya, hasil imbang melawan Bangkok United malam ini sudah cukup bagi Persib untuk mengamankan posisi teratas dan lolos ke babak sistem gugur Liga Champions Asia 2.

Syukur-syukur, Persib malah bisa menang atas Bangkok United.

Karena jika bisa mengalahkan Bangkok United, raihan tiga poin tak hanya mempertegas status kelolosan Persib.

