Liga Champions

Club Brugge vs Arsenal di Liga Champions: 3 Poin The Gunners ke 16 Besar, Arteta Rotasi Tim

Club Brugge vs Arsenal akan menjadi momen kebangkitan The Gunners usai dikalahkan Aston Villa, media belajar Arteta demi titel juara musim ini.

Penulis: Muhammad Nursina Rasyidin
Editor: Dwi Setiawan
zoom-in Club Brugge vs Arsenal di Liga Champions: 3 Poin The Gunners ke 16 Besar, Arteta Rotasi Tim
Instagram/Arsenal
Selebrasi kemenangan Arsenal atas Bayern Munchen dengan skor 3-1 pada matchday kelima Liga Champions di Stadion Emirates, Kamis (27/11/2025). - Pertandingan antara Club Brugge vs Arsenal akan berlangsung di Jan Breydel, Brugge Stadium pada Kamis (11/12/2025) jam 03.00 WIB. 

Ringkasan Berita:
  • Setiap laga memberikan banyak arti bagi Mikel Arteta, kekalahan Arsenal atas Aston Villa akhir pekan lalu jadi pemantik The Gunners untuk berbenah saat melawan Club Brugge di Liga Champions, Kamis (11/12).
  • Kemenangan akan membawa Arsenal memastikan satu tempat di babak 16 besar Liga Champions karena finis di 8 besar klasemen.
  • Peluang Arteta merotasi skuat demi kebugaran pemain di tengah jadwal yang padat dan badai cedera pemain.

 

TRIBUNNEWS.COM - Arsenal dengan ambisinya meraih gelar juara Liga Inggris dan yang pertama untuk Liga Champions dilanda masa krisis pemain karena cedera. Sejak awal musim, pemain Mikel Arteta secara perlahan keluar dari skuat karena masalah tersebut, ada yang tergolong akut dan yang ringan namun membutuhkan waktu untuk adaptasi.

Masalah itu tidak hanya berlaku pada musim ini, dua musim bahkan tiga musim terakhir ketika The Gunners berjuang mendapatkan titel juara Liga Inggris yang pada akhirnya harus direlakan ke tangan Man City dan Liverpool.

Setiap waktunya adalah momentum. Momen untuk belajar mengorganisir setiap kesalahan, kelemahan, dan peluang yang bisa dikonversikan menjadi kemenangan.

Selebrasi kemenangan Arsenal atas Bayern Munchen dengan skor 3-1 pada matchday kelima Liga Champions di Stadion Emirates, Kamis (27/11/2025).
Selebrasi kemenangan Arsenal atas Bayern Munchen dengan skor 3-1 pada matchday kelima Liga Champions di Stadion Emirates, Kamis (27/11/2025). (Instagram/Arsenal)

Kejutan dari Aston Villa akhir pekan lalu menegaskan, Arsenal yang sejauh ini dipandang sebagai tim raksasa yang sulit dikalahkan nyatanya menerima apa yang dirasakan tim lainnya.

Kebobolan di menit-menit akhir oleh gol Buendia tidak hanya menyebabkan The Gunners kehilangan tiga poin, tetapi juga kepercayaan diri dan mental jika tidak dievaluasi dengan cepat, karena jalan musim ini menuju panggung juara masih panjang.

"Ini merupakan momen untuk merenung dan mendapatkan perspektif tentang apa yang sedang kami lakukan," beber Arteta sebelum pertandingan melawan Club Brugge, dikutip dari laman resmi klub Arsenal.

"Ini sulit, tetapi juga merupakan cerminan dari siapa kami dan apa yang ingin kami capai, dan ini harus membantu kami menjadi tim yang lebih baik, untuk belajar dari kesalahan, dan menghargai apa yang sedang kami lakukan.

"Semua kesulitan yang kami alami di awal musim, di mana kami berada di Liga Inggris dan Liga Champions, yang merupakan tempat yang ingin kami tuju, ini adalah saatnya kami harus belajar setiap hari bahwa marginnya sangat, sangat kecil," sadarnya.

Baca juga: Jadwal Liga Champions Pekan Ini: Arsenal Bidik Rekor Impresif, Real Madrid Rawan Kehilangan Poin

Laga melawan Club Brugge di Liga Champions adalah momen bagi Arteta untuk melihat dan merotasi pemainnya lebih dekat lagi.

Merino kelelahan di akhir pertandingan melawan Aston Villa, Trossard belum dalam kondisi terbaik di lapangan, Martinelli, Declan Rice, hingga 

"Ini ujian bagi tim, dan sejauh ini, kami telah bereaksi dengan sangat-sangat baik terhadap hal itu," ungkapnya soal krisis Arsenal yang sedang dilanda cedera pemain.

Secara peringkat di klasemen Liga Champions, kedua tim terbentang dengan jarak yang begitu jauh.

Arsenal dengan kesempurnaan berada di puncak klasemen karena memenangkan enam pertandingan fase liga.

Sementara Club Brugge berada di urutan ke-27, di luar zona playoff 16 besar karena baru mengoleksi satu kemenangan.

Halaman 1/2
12
Tags:
Club Brugge vs Arsenal
Club Brugge
Arsenal
The Gunners
Liga Champions
Mikel Arteta
