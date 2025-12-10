Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Superskor
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
SEA Games 2022

Jadwal Vietnam vs Malaysia, Ancaman Tiket Semifinal SEA Games Timnas U22 Indonesia

Jadwal pertandingan Grup B SEA Games 2025 antara Vietnam vs Malaysia akan dihelat di Stadion Rajamangala, Thailand pada Kamis (11/12/2025) 16.00 WIB.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Bayu S.P
Editor: Dwi Setiawan
zoom-in Jadwal Vietnam vs Malaysia, Ancaman Tiket Semifinal SEA Games Timnas U22 Indonesia
Instagram @famalaysia
MERAYAKAN GOL - Para pemain Malaysia U22 merayakan gol setelah menjebol gawang Laos pada pertandingan fase grup B SEA Games 2025 di Rajamangala National Stadium, Sabtu (6/12/2025) sore WIB. Jadwal Vietnam vs Malaysia di fase Grup B SEA Games 2025. 

Ringkasan Berita:

 

TRIBUNNWES.COM - Pertandingan Vietnam vs Malaysia akan berpengaruh besar terhadap nasib kelolosan Timnas U22 Indonesia ke semifinal SEA Games 2025.

Duel keduanya akan tersaji dalam matchday terakhir grup B di Stadion Rajamangala, Thailand pada Kamis (11/12/2025) kick-off 16.00 WIB.

Vietnam dan Malaysia dalam posisi memperebutkan puncak klasemen Grup B.

Kedua tim sama-sama memperoleh tiga poin berkat bergiliran mengalahkan Laos.

Malaysia, berhak menempati posisi lebih baik di klasemen, dengan perolehan selisih gol tiga.

Rekomendasi Untuk Anda

Sementara Vietnam, menguntit di posisi runner-up, dengan perolehan selisih gol hanya satu.

MERAYAKAN GOL - Para pemain Malaysia U22 merayakan gol setelah menjebol gawang Laos pada pertandingan fase grup B SEA Games 2025 di Rajamangala National Stadium, Sabtu (6/12/2025) sore WIB.
MERAYAKAN GOL - Para pemain Malaysia U22 merayakan gol setelah menjebol gawang Laos pada pertandingan fase grup B SEA Games 2025 di Rajamangala National Stadium, Sabtu (6/12/2025) sore WIB. (Instagram @famalaysia)

Kini, pada matchday terakhir grup, kedua tim akan berebut tempat teratas di klasemen, sekaligus untuk memperoleh tiket lolos otomatis ke babak semifinal.

Tim yang memenangkan pertandingan, akan memperoleh enam poin dan finis di posisi teratas.

Mereka akan menyusul langkah Filipina ke babak semifinal, setelah sebelumnya lebih dulu memastikan diri sebagai pemuncak Grup C.

Sementara itu, tim yang menelan kekalahan, finis sebagai runner-up Grup B dan akan ikut bersaing dalam memperebutkan satu tiket semifinal tersisa melalui predikat runner-up terbaik turnamen.

Tim yang menelan kekalahan akan finis dengan perolehan tiga poin di klasemen akhir Grup B.

Baca juga: Timnas U22 Indonesia Kapan Lolos Semifinal SEA Games 2025? Main Mata Malaysia & Vietnam Mengancam

Namun, jika hasil pertandingan antara Vietnam vs Malaysia berakhir dengan imbang, maka kondisi tersebut berpotensi merugikan Timnas U22 Indonesia.

Timnas U22 Indonesia sendiri hanya berpeluang melaju ke babak semifinal melalui jalur runner-up terbaik.

Syaratnya, Timnas U22 Indonesia perlu memenangkan laga terakhir Grup C menghadapi Myanmar, Jumat (12/12/2025).

Super Skor

Jadwal Timnas Futsal Indonesia vs Malaysia SEA Games 2025, Garuda Wajib Menang

Seleb

Eks Menpora Dito Digugat Cerai Kedua Kalinya usai Bantah Isu Selingkuh dengan Davina Karamoy

Nasional

Jimly Asshiddiqie usai Bertemu Rocky Gerung: Cara Berpikirnya Out of the Box

Halaman 1/3
123
Tags:
Hasil Vietnam vs Malaysia
Vietnam
Malaysia
Timnas U22 Indonesia
SEA Games 2025
Nafuzi Zain
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Klub
D
M
S
K
GM
GK
-/+
P
1
Arsenal
16
11
3
2
30
10
20
36
2
Man. City
16
11
1
4
38
16
22
34
3
Aston Villa
16
10
3
3
25
17
8
33
4
Chelsea
16
8
4
4
27
15
12
28
5
Crystal Palace
16
7
5
4
20
15
5
26
Lihat selengkapnya
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas