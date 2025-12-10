Jadwal Vietnam vs Malaysia, Ancaman Tiket Semifinal SEA Games Timnas U22 Indonesia

TRIBUNNWES.COM - Pertandingan Vietnam vs Malaysia akan berpengaruh besar terhadap nasib kelolosan Timnas U22 Indonesia ke semifinal SEA Games 2025.

Duel keduanya akan tersaji dalam matchday terakhir grup B di Stadion Rajamangala, Thailand pada Kamis (11/12/2025) kick-off 16.00 WIB.

Vietnam dan Malaysia dalam posisi memperebutkan puncak klasemen Grup B.

Kedua tim sama-sama memperoleh tiga poin berkat bergiliran mengalahkan Laos.

Malaysia, berhak menempati posisi lebih baik di klasemen, dengan perolehan selisih gol tiga.

Sementara Vietnam, menguntit di posisi runner-up, dengan perolehan selisih gol hanya satu.

MERAYAKAN GOL - Para pemain Malaysia U22 merayakan gol setelah menjebol gawang Laos pada pertandingan fase grup B SEA Games 2025 di Rajamangala National Stadium, Sabtu (6/12/2025) sore WIB. (Instagram @famalaysia)

Kini, pada matchday terakhir grup, kedua tim akan berebut tempat teratas di klasemen, sekaligus untuk memperoleh tiket lolos otomatis ke babak semifinal.

Tim yang memenangkan pertandingan, akan memperoleh enam poin dan finis di posisi teratas.

Mereka akan menyusul langkah Filipina ke babak semifinal, setelah sebelumnya lebih dulu memastikan diri sebagai pemuncak Grup C.

Sementara itu, tim yang menelan kekalahan, finis sebagai runner-up Grup B dan akan ikut bersaing dalam memperebutkan satu tiket semifinal tersisa melalui predikat runner-up terbaik turnamen.

Tim yang menelan kekalahan akan finis dengan perolehan tiga poin di klasemen akhir Grup B.

Namun, jika hasil pertandingan antara Vietnam vs Malaysia berakhir dengan imbang, maka kondisi tersebut berpotensi merugikan Timnas U22 Indonesia.

Timnas U22 Indonesia sendiri hanya berpeluang melaju ke babak semifinal melalui jalur runner-up terbaik.

Syaratnya, Timnas U22 Indonesia perlu memenangkan laga terakhir Grup C menghadapi Myanmar, Jumat (12/12/2025).