Liga Champions

Andai Melatih Real Madrid, Pep Guardiola: Saya Sudah Dipecat 6 Bulan sebelum Musim Berakhir!

Besarnya ekspetasi dan tekanan yang dirasakan oleh siapapun yang mau menjadi pelatih Real Madrid disadari oleh Pep Guardiola.

Penulis: Dwi Setiawan
Editor: Muhammad Nursina Rasyidin
Andai Melatih Real Madrid, Pep Guardiola: Saya Sudah Dipecat 6 Bulan sebelum Musim Berakhir!
Mancity.com
SOSOK PEP GUARDIOLA (ARSIP) - Pelatih Manchester City Pep Guardiola memantau permainan anak asuhnya dalam pertandingan Liga Inggris 2024/2025. Besarnya ekspetasi dan tekanan yang dirasakan oleh siapapun yang mau menjadi pelatih Real Madrid disadari oleh Pep Guardiola. 

Ringkasan Berita:
  • Besarnya ekspetasi dan tekanan yang dirasakan oleh siapapun yang mau menjadi pelatih tim sekelas Real Madrid disadari oleh Pep Guardiola.
  • Pelatih Manchester City tersebut bahkan berani mengungkapkan satu pengakuan mengejutkan.
  • Guardiola mengakui jika dirinya pasti sudah dipecat sebagai pelatih tepat enam bulan sebelum musim berakhir.
  • Terutama jika performa Real Madrid seperti yang diperlihatkan Manchester City pada musim 2024/2025.

 

TRIBUNNEWS.COM - Besarnya ekspetasi dan tekanan yang dirasakan oleh siapapun yang mau menjadi pelatih tim sekelas Real Madrid disadari oleh Pep Guardiola.

Sosok pelatih Manchester City tersebut bahkan berani mengungkapkan satu pengakuan mengejutkan.

Guardiola mengakui jika dirinya pasti sudah dipecat sebagai pelatih Real Madrid.

Terutama jika performa Real Madrid seperti yang diperlihatkan Manchester City pada musim 2024/2025.

Pengakuan tersebut diungkapkan Guardiola jelang digelarnya laga Real Madrid vs Manchester City pada matchday keenam Liga Champions, Kamis (11/12/2025) dinihari nanti.

"Barcelona dan Real Madrid adalah klub yang paling sulit ditangani sebagai seorang pelatih," akui Guardiola dikutip Football Espana.

"(Terutama) karena tekanan dan lingkungannya,"

"Kalau saya (jadi pelatih Real Madrid) lalu tampil seperti musim lalu,"

"Saya sudah dipecat tepat enam bulan sebelum musim berakhir,"

"Itu adalah tugas yang sulit, makanya Xabi Alonso tahu realitas berada di tempat tersebut," tukasnya.

Pernyataan Guardiola barangkali tidak salah, apalagi itu menjadi bentuk empatinya terhadap kondisi Xabi Alonso saat ini.

Ekspresi pelatih Real Madrid, Xabi Alonso setelah timnya dibantai 4-0 oleh PSG dalam laga semifinal Piala Dunia Antarklub 2025 di MetLife Stadium, Kamis (10/7/2025). Foto diambil dari website FIFA Club World Cup pada Kamis, 10 Juli 2025.
Ekspresi pelatih Real Madrid, Xabi Alonso setelah timnya dibantai 4-0 oleh PSG dalam laga semifinal Piala Dunia Antarklub 2025 di MetLife Stadium, Kamis (10/7/2025). Foto diambil dari website FIFA Club World Cup pada Kamis, 10 Juli 2025. (Website FIFA Club World Cup 2025)

Tak bisa disangkal, posisi Xabi Alonso sebagai pelatih Real Madrid saat ini tengah terancam.

Para petinggi Real Madrid bahkan sudah ancang-ancang menyiapkan keputusan memecat Xabi Alonso, jika performa El Real tidak kunjung membaik.

Disisi lain, beberapa opsi pelatih pengganti yang menggantikan Xabi Alonso pun sudah disiapkan, sebagaimana laporan Football Espana.

Tags:
Liga Champions
Real Madrid
Manchester City
Pep Guardiola
Xabi Alonso
